Miami proyecta enlace ferroviario directo entre su aeropuerto y el puerto de cruceros

Vista panorámica del Puerto y edificios en el Downtown y Brickell en Miami.

Pasajeros en una de las puertas de embarque del MIA esperando su vuelo.

Ferrocarril que en la actualidad corre a lo largo de la línea que une a Miami International Airport con otros puntos importantes de la localidad.

Un grupo de pasajeros espera su traslado en una de las terminales de cruceros del Puerto de Miami.

MIAMI. - La posibilidad de un traslado ágil entre el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y PortMiami comienza a tomar forma en la agenda de planificación del condado. Autoridades locales evalúan el desarrollo de un sistema ferroviario directo que reduzca uno de los trayectos más complejos para millones de viajeros que llegan a la ciudad con destino a cruceros y viceversa.

Actualmente, el desplazamiento entre ambos puntos depende casi exclusivamente del tráfico vehicular, un factor impredecible que se intensifica en jornadas de alta demanda. La propuesta busca introducir una alternativa estable, con tiempos de recorrido estimados por debajo de los 30 minutos y sin interrupciones intermedias.

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El análisis se produce en un contexto de expansión acelerada del sector. De acuerdo con datos oficiales solo en 2025, el puerto de Miami movilizó más de 8.5 millones de pasajeros, consolidándose como el principal nodo de cruceros a nivel global. Las proyecciones apuntan a un crecimiento sostenido que, de no acompañarse con infraestructura adecuada, podría tensionar aún más la red de transporte existente.

pasajeros crucero puerto miami foto jesus hernandez.jpg Un grupo de pasajeros espera su traslado en una de las terminales de cruceros del Puerto de Miami. JESÚS HERNÁNDEZ - DLA

Dos rutas posibles, dos visiones de capacidad

Los estudios técnicos contemplan dos enfoques distintos para materializar la conexión.

Por un lado, se evalúa extender un sistema automatizado tipo “people mover”, con un trazado cercano a las nueve millas. Esta opción tendría como ventaja el aprovechamiento parcial de infraestructura existente, lo que reduciría costos y tiempos de ejecución. Sin embargo, su capacidad operativa sería limitada, con unidades diseñadas para transportar alrededor de 50 pasajeros por vagón.

En contraste, la segunda alternativa plantea ampliar el sistema de Metrorail mediante un corredor de aproximadamente 10 millas. Este modelo implicaría obras de mayor envergadura, incluida la construcción de un nuevo puente sobre la vía intercostera, pero ofrecería un flujo de pasajeros significativamente superior y un viaje directo sin necesidad de transbordos.

Desde la perspectiva de planificación, la diferencia es estratégica: una solución más rápida y económica frente a otra diseñada para absorber la demanda futura del turismo internacional.

Tren Tri-Rail: demoras de hasta 30 minutos por accidente Ferrocarril que en la actualidad corre a lo largo de la línea que une a Miami International Airport con otros puntos importantes de la localidad. JESÚS HERNÁNDEZ - DLA

Costos, demanda y retos operativos

Las estimaciones preliminares sitúan la inversión entre 600 y 800 millones de dólares, con gastos de operación que podrían alcanzar los 15 millones anuales. A pesar del monto, los especialistas coinciden en que el verdadero desafío no es únicamente financiero.

El perfil del usuario introduce variables complejas. Los pasajeros de las embarcaciones turísticas suelen viajar con equipaje voluminoso, priorizan trayectos simples y concentran sus desplazamientos en ventanas horarias muy específicas. Estas condiciones obligan a diseñar un sistema que combine eficiencia con comodidad logística.

Proyecciones iniciales calculan que entre 1.5 y 2.1 millones de personas utilizarían la conexión cada año, siempre que el servicio logre integrarse de manera efectiva con las operaciones portuarias y aeroportuarias. En ese escenario, opciones como el manejo automatizado de equipaje o acuerdos con navieras podrían marcar la diferencia en la adopción del sistema.

CRUCEROS EN MIAMI (ED) AP.jpg 2021 Varios cruceros anclados en el Puerto de Miami. AP

Un proyecto viable, pero de largo plazo

Aunque el concepto avanza en términos técnicos, su ejecución aún no está garantizada. La iniciativa forma parte de los planes de desarrollo del condado con horizonte hacia 2050 y, hasta el momento, no cuenta con financiamiento asegurado.

Este punto resulta determinante. La materialización del proyecto dependerá de decisiones políticas, asignaciones presupuestarias y la capacidad de articular inversión pública y privada en un entorno de prioridades cambiantes.

En términos concretos, se trata de una propuesta factible a nivel técnico, pero condicionada por el ritmo de las decisiones institucionales.

AEREOPUERTO MIAMI Pasajeros en una de las puertas de embarque del MIA esperando su vuelo. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Referentes internacionales y presión por modernizar

A nivel mundial, las conexiones ferroviarias directas entre terminales aéreas y marítimas no son la norma, pero existen precedentes que marcan el camino. En Vancouver, el sistema Canada Line permite una conexión eficiente entre el aeropuerto y el centro urbano, con enlaces hacia el puerto de cruceros.

Un modelo similar se observa en Barcelona, España donde la red de transporte integra metro, tren y autobuses para enlazar ambos lugares reduciendo la dependencia del tráfico. En Singapur, la articulación entre el aeropuerto de Changi y Marina Bay Cruise Centre destaca por su precisión operativa y planificación multimodal.

Estos casos refuerzan una tendencia clara: las urbes con alta afluencia de visitantes están apostando por sistemas integrados que priorizan la conectividad directa, la eficiencia logística y la experiencia de los visitantes.

La ciudad de Miami opera como epícentro del turismo en el mundo. PortMiami se mantiene como el puerto de cruceros más activo del mundo por volumen de pasajeros, mientras que el MIA ocupa el segundo lugar en tráfico internacional de pasajeros en Estados Unidos, con más de 25 millones de viajeros al año, y se consolida como el principal punto de conexión aérea con América Latina y el Caribe. Esa combinación eleva la exigencia sobre la infraestructura local y refuerza la necesidad de soluciones de transporte acordes con su escala.

MIAMI CRUCERO (ED) DANIEL SLIM AFP.jpg 2021 Vista panorámica del Puerto y edificios en el Downtown y Brickell en Miami. DANIEL SLIM / AFP

Medidas inmediatas mientras avanza el plan

En la medida que el futuro de este tren continúa en fase de estudio, las autoridades también valoran soluciones de implementación más rápida. Entre ellas destacan rutas de transporte directo desde estaciones clave, integración tarifaria en un solo boleto y mejoras en la señalización para visitantes.

Estas acciones buscan aliviar la presión actual mientras se define el desenlace de una infraestructura que, de concretarse, podría redefinir la movilidad entre dos de los centros neurálgicos de mayor impacto del sur de Florida.

DIARIO LAS AMÉRICAS dará seguimiento a esta propuesta en desarrollo, con una cobertura ampliada que incluirá conversaciones con representantes del condado, responsables de planificación del transporte y actores vinculados al proyecto, a medida que avance la evaluación de esta conexión clave para la movilidad en la región.