lunes 4  de  mayo 2026
CIFRAS ESTATALES

Miami registra la tasa de desempleo más baja de Florida

Miami-Dade, Broward y Palm Beach mantuvieron al sur de Florida como la región con mejor desempeño del estado, con una tasa de desempleo del 3,7 por ciento

Un trabajdor en el sector de la construcción, uno de los sectores de mayor empleos en Estados Unidos.

Un trabajdor en el sector de la construcción, uno de los sectores de mayor empleos en Estados Unidos.

PIXABAY
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El sur de Florida cerró marzo con una tasa de desempleo del 3,7 por ciento, la más baja entre las regiones metropolitanas del estado, según el informe divulgado por el Departamento de Comercio de Florida, en medio del séptimo mes consecutivo de aumento de la desocupación estatal.

Según los datos oficiales, la cifra del área Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach mejoró frente al 3,8 por ciento de febrero, pero quedó siete décimas por encima del 3,0 por ciento de marzo de 2025, una variación que refleja la pérdida de impulso del mercado laboral del sur del estado.

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Brechas en sur de Florida

Las cifras por condado revelan diferencias dentro de la región. Miami-Dade exhibió una tasa del 3,7 por ciento en enero, frente al 2,6 por ciento de un año atrás; Broward avanzó del 2,4 por ciento al 3,4 por ciento, y Palm Beach pasó del 3,0 por ciento al 4,4 por ciento, según el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

El incremento interanual fue particularmente pronunciado en Palm Beach, cuyo indicador ya supera la marca nacional. La ciudad de Miami registró un 4,9 por ciento, dos décimas por encima del nivel de hace doce meses.

Los sectores que sostienen al sur de Florida

La estabilidad del sur de Florida descansa en pocas industrias. Educación y servicios de salud aportaron la única ganancia significativa entre los grandes sectores privados del área metropolitana, con un alza interanual del 2,9 por ciento.

El comercio minorista sumó 6.300 puestos en doce meses. En Broward, el reporte estatal de febrero registró avances de 4.800 plazas en educación y salud, 3.500 en servicios profesionales y empresariales, y 600 en comercio y logística. El resto de las ramas privadas, como construcción, manufactura, finanzas y hospitalidad, encadenó descensos.

Marco estatal y comparación nacional

El sur de Florida se aparta del cuadro estatal. Florida cerró marzo con 523.000 personas sin empleo dentro de una fuerza laboral de 11,15 millones, un aumento mensual de 7.000 desempleados y un salto interanual de 120.000.

La tasa nacional fue del 4,3 por ciento, lo que significa que el indicador estatal, en 4,7 por ciento, quedó por encima del federal por primera vez en años.

El estado perdió 22.400 puestos en doce meses. La región Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach se ubicó en junio de 2025 entre las cinco grandes áreas metropolitanas del país que sumaron empleo interanual, junto a Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia y Dallas-Fort Worth.

Lectura oficial y proyecciones

Los economistas estatales atribuyeron el alza del desempleo a que los nuevos trabajadores tardan más en encontrar empleo y al freno de la fuerza laboral por las jubilaciones, antes que a una ola de despidos.

En lo que va de 2026, Florida acumuló 105 notificaciones de despidos colectivos que afectan a 6.011 puestos, frente a 87 notificaciones en igual período de 2025 que comprometieron a 9.038 trabajadores.

“El sur de Florida sigue siendo el motor del estado por la combinación de salud, servicios profesionales, comercio internacional y turismo, pero el alza interanual de la tasa marca un punto de inflexión que requiere seguimiento”, indicaron analistas estatales en su lectura del reporte.

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