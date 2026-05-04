lunes 4  de  mayo 2026
MOVILIZACIÓN

Sociedad Civil Española convoca a una "Marcha por la Dignidad" en Madrid

La actividad busca alzar la voz de manera pacífica contra la actual situación a la que ha llevado al país el gobierno de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Bajo el lema Bajo el lema "¡Sánchez, dimisión ya!", la plataforma, Sociedad Civil española, convoca a la "Marcha por la Dignidad”, este próximo sábado 23 de mayo para alzar la voz ante la “deriva a la que este gobierno está llevando al país”.

La convocatoria tiene como punto de encuentro el Arco de Moncloa sobre las 12:30 h e invita a todas las asociaciones, agrupaciones, organizaciones y sectores profesionales, partidos políticos y ciudadanos en general, a sumarse a la actividad.

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La marcha comenzará a las 10:30 h desde la Plaza de Colón, y tendrá como punto final el Arco de Moncloa sobre las 12:30 h.

La plataforma que aglutina a más de 150 asociaciones afrma que la motivación para salir a la calle pacíficamente es "es un clamor la indignación de los españoles ante la deriva a la que este gobierno está llevando al país. El desastre en todos los aspectos (respeto institucional, estado de derecho, económico, diplomático, seguridad, convivencial, ético) ha llevado a SCE a proporcionar -en forma de marcha- una plataforma para que la sociedad civil pueda mostrar su desafección con Sánchez y su gobierno y exigir su dimisión inmediata."

Al final de la marcha, se tiene previsto que los organizadores lean un breve comunicado.

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