Precio de gasolina en Florida escala a $4.33 por tensión en Medio Oriente

El precio de la gasolina en Florida impulsado por el conflicto.

MIAMI.– El precio de la gasolina en Florida alcanzó este lunes 4 de mayo los 4.33 dólares por galón, lo que representa un aumento de 39 centavos respecto a la semana anterior, impulsado por la incertidumbre en el conflicto de Medio Oriente, según datos de AAA – The Auto Club Group.

En el área metropolitana de Miami, los conductores enfrentan precios elevados. La gasolina regular se ubica en 4.29 dólares por galón, la de medio grado en 4.71 dólares, y la premium alcanza los 4.96 dólares.

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Sur de Florida lidera los precios más altos

El sur de Florida continúa encabezando la lista de las regiones con el combustible más costoso del estado. Las áreas con los precios más altos son West Palm Beach-Boca Ratón (4.50 dólares), Gainesville (4.39) y Naples (4.39).

En contraste, los precios más bajos se concentran en el norte del estado, donde ciudades como Pensacola (3.96), Crestview-Fort Walton Beach (3.99) y Panama City (4.00) ofrecen gasolina más económica.

Esta brecha regional responde a factores como la logística de distribución, la demanda local y los costos operativos en cada zona.

Promedio nacional también en alza

A nivel nacional, el precio promedio del combustible se situó en 4.45 dólares por galón, lo que representa un incremento de 34 centavos en comparación con la semana pasada y 30 centavos más que hace un mes.

Conflicto en Medio Oriente impulsa el alza

El aumento en los precios está estrechamente ligado a la tensión geopolítica en el Medio Oriente. El presidente Donald J. Trump anunció el “Proyecto Libertad”, una iniciativa para escoltar buques varados en areas del Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Irán respondió con advertencias de ataques contra cualquier fuerza que se acerque a la zona, lo que elevó la incertidumbre en los mercados energéticos.

Inicialmente, los precios del petróleo cayeron tras el anuncio de Trump el domingo, pero repuntaron cuando Irán endureció su postura el lunes. El crudo Brent subió 1,52% hasta los 109,80 dólares, mientras que el WTI aumentó 1,56% hasta los 103,50 dólares.

Recomendaciones para ahorrar combustible

Ante el incremento sostenido de los precios, AAA recomienda a los conductores adoptar medidas para reducir el consumo.

Entre las principales sugerencias destacan planificar rutas con antelación, combinar diligencias para evitar viajes innecesarios y conducir de manera eficiente, evitando aceleraciones bruscas y frenazos.

Asimismo, se aconseja reducir el peso innecesario en el vehículo y comparar precios mediante aplicaciones móviles para encontrar las estaciones de servicio más económicas.

El panorama apunta a que los precios podrían mantenerse volátiles en función de la evolución del conflicto internacional y su impacto en el mercado petrolero.

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