Motociclista invade una acera, atropella a una niña y escapa en Miami Beach

Imagen referencial de una patrulla del Departamento de Policía de Miami Beach

MIAMI.- Una menor de 11 años resultó herida después de que un motociclista subiera a la acera mientras huía de agentes del Departamento de Policía de Miami Beach (MBPD) en Ocean Drive.

El incidente ocurrió el sábado, luego de que varias personas alertaran sobre un grupo que conducía vehículos todoterreno de manera temeraria dentro del distrito Art Déco.

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Grabaciones de vigilancia muestran a algunos circulando en sentido contrario y ocupando los espacios reservados para bicicletas. Los agentes los localizaron posteriormente en la cuadra 700 de esa concurrida vía.

Cuando los oficiales se aproximaron a pie, varios emprendieron la fuga. Uno invadió la zona peatonal, golpeó a la niña y continuó la marcha sin detenerse para auxiliarla.

La víctima sufrió lesiones leves, según MBPD. Hasta la madrugada del martes no se había divulgado la identidad del responsable.

Otro integrante, Kaashun Williams, fue arrestado por conducción temeraria y realización de maniobras peligrosas. Los registros judiciales reflejan que también tenía pendiente una orden relacionada con carreras ilegales.

El comisionado David Suárez pidió medidas más contundentes al advertir que estas concentraciones representan un problema recurrente para la seguridad pública.