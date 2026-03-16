lunes 16  de  marzo 2026
ESTRATEGIA

Negocios hispanos en Florida preparan terreno para impacto económico del Mundial 2026

La expansión del sector gastronómico en zonas estratégicas como Orlando refleja cómo los empresarios buscan capitalizar el turismo futbolero mediante alianzas deportivas y espacios tipo "Fan Fest"

Ceremonia de corte de cinta en la inauguración de Baires Grill en Orlando.&nbsp;

Ceremonia de corte de cinta en la inauguración de Baires Grill en Orlando. 

CORTESÍA BG
Por Daniel Castropé

ORLANDO. — A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, el tejido empresarial hispano de Florida comenzó a mover sus fichas para captar a los millones de turistas internacionales que se esperan en el estado, una tendencia liderada por el sector gastronómico que ya adapta su infraestructura y sus estrategias de mercado al 'turismo futbolero'.

Un indicador de este posicionamiento es el reciente movimiento de Baires Grill. La cadena de capital argentino acaba de inaugurar un local de 4.100 pies cuadrados en el turístico corredor de International Drive en Orlando.

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Aunque la ciudad no será sede de los partidos, su proximidad con Miami —que sí albergará encuentros del torneo— y su masiva infraestructura hotelera la convierten en un enclave estratégico para absorber la masiva afluencia de visitantes.

Experiencia

Más allá de la expansión física hacia el centro de Florida, el modelo de negocio apunta directamente a capitalizar el evento deportivo. Martín Koening, fundador de la marca, confirmó que la estrategia para el verano de 2026 pasa por readaptar la experiencia de sus establecimientos.

“Queremos que nuestros restaurantes se conviertan en lugares donde los fanáticos puedan vivir el Mundial juntos, como si estuvieran en un Fan Fest”, explicó Koening.

Para lograrlo, la empresa proyecta una serie de modificaciones que van desde el diseño de menús enfocados en grupos, hasta la organización de eventos paralelos con figuras del fútbol sudamericano y comentarios en vivo durante las transmisiones.

El menú incluye cortes premium a la parrilla, pastas caseras y opciones saludables, además de alternativas vegetarianas y gluten free, junto con un menú infantil y propuestas especiales de coctelería durante el Happy Hour.

Restaurante oficial de AFA

Dueño Baires y Lionel Messi
Martín Koening, fundador de Baires Grill, junto a la estrella del fútbol mundial Lionel Messi.

Martín Koening, fundador de Baires Grill, junto a la estrella del fútbol mundial Lionel Messi.

Desde el año pasado, Baires Grill ostenta el título de "Restaurante Oficial de la Selección Argentina" en Estados Unidos, tras firmar una alianza comercial con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Este tipo de patrocinios refleja una tendencia creciente: las marcas de origen latino en Norteamérica están aprovechando el peso cultural e institucional de sus países de origen para atraer no solo a la diáspora hispana, sino al espectador global.

Mientras la FIFA proyecta una afluencia récord para el torneo que compartirán Estados Unidos, México y Canadá, los negocios en Florida aceleran el paso.

La fórmula parece clara: asegurar ubicaciones en zonas de alto tráfico turístico, afianzar alianzas estratégicas y transformar el modelo de servicio antes de que ruede el balón.

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