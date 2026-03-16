Amerasia Bank refuerza su expansión en Florida con nueva sucursal en Doral

Ejecutivos y funcionarios durante la apertura de la nueva sede.

Warren Huang, miembro de la junta directiva y aseosr jurídico de Amerasia Bank.

DORAL . - Amerasia Bank refuerza su estrategia de crecimiento en el sur de Florida con la apertura de una nueva sucursal en la ciudad de Doral, uno de los centros empresariales más dinámicos de la región y punto clave para la conexión comercial entre Estados Unidos, Asia y América Latina.

La nueva oficina, ubicada en 4601 NW 72nd Avenue, Miami, Florida , forma parte del plan de expansión de la institución financiera en el estado, con el objetivo de acercar sus servicios a una comunidad empresarial diversa y en constante crecimiento.

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El acto de inauguración reunió a ejecutivos del banco, empresarios locales y autoridades diplomáticas, entre ellos Charles Chi-Tu Chou, cónsul general de Taiwán en Miami, quien destacó el papel que desempeñan las instituciones financieras en el fortalecimiento de las relaciones económicas internacionales.

“Si queremos promover la cooperación económica, los bancos desempeñan un papel muy importante”, afirmó el diplomático durante la ceremonia.

Charles Chi-Tu Chou Charles Chi-Tu Chou, cónsul general de Taiwán en Miami. CORTESÍA ERIC CHEN

Chou recordó que el crecimiento de la actividad empresarial asiática en el sur de Florida tiene una trayectoria de varias décadas. Desde los años noventa, numerosas compañías taiwanesas eligieron Miami como plataforma para sus inversiones, atraídas por su cercanía con el aeropuerto internacional y su posición estratégica como puerta de entrada hacia los mercados latinoamericanos.

“Muchas empresas que llegaron en ese momento no solo se concentraron en el mercado del sur de Florida, sino que también expandieron sus negocios hacia países como Argentina, Brasil y Colombia”, explicó.

Estrategia de crecimiento

La apertura de la sucursal en Doral responde a la estrategia del banco de ampliar su posicionamiento dentro del mercado local. Según explicó Warren Huang, miembro de la junta directiva y aseosr jurídico de Amerasia Bank, uno de los primeros objetivos tras la inauguración es fortalecer el vínculo con la comunidad empresarial del área.

“Sabemos que en este vecindario existe una amplia población hispanohablante, por lo que hemos trasladado empleados que hablan español desde otras sucursales para apoyar el trabajo de mercadeo”, señaló.

Warren Huang Warren Huang, miembro de la junta directiva y aseosr jurídico de Amerasia Bank. CORTESÍA ERIC CHEN

El banco trabaja actualmente en el desarrollo de campañas dirigidas tanto a la comunidad asiática como a la hispana, con el propósito de ampliar su base de clientes.

“Actualmente buena parte de nuestra clientela proviene de la comunidad asiática, pero estamos trabajando para expandir nuestros servicios hacia otras comunidades y negocios”, agregó.

La institución ya cuenta con presencia en varias ciudades de Florida, con sucursales en Miami, North Miami Beach, Sunrise y Orlando.

Casi cuatro décadas de trayectoria

Amerasia Bank tiene su sede principal en Flushing, en el distrito de Queens, Nueva York, y fue fundada por empresarios de origen taiwanés a finales de la década de 1980.

James J. Huang Founder and CEO de la institución financiera quien participó en el proceso de creación de la entidad, recordó que el proyecto comenzó a mediados de la década de 1980 y tomó cerca de tres años obtener la licencia bancaria necesaria para iniciar operaciones.

James J. Huang James J. Huang Founder and CEO. CORTESÍA ERIC CHEN

Hoy la institución cuenta con activos que superan los 11,000 millones de dólares y una amplia red de oficinas en el estado de Nueva York, además de sus operaciones en Florida.

“No somos un banco enorme, pero sí una institución sólida y confiable”, afirmó.

El ejecutivo explicó que la decisión de expandirse hacia el sur de Florida responde al dinamismo económico de la región y al crecimiento de ciudades como Doral.

“Cuando analizamos el área vimos que aquí viven cerca de 80,000 personas, muchas de ellas hispanohablantes. Nosotros sabemos cómo trabajar con los nuevos inmigrantes, porque también somos una institución formada por inmigrantes de primera generación”, comentó.

Atención personalizada

Uno de los pilares de Amerasia Bank ha sido su enfoque en la atención directa al cliente, un modelo que, según sus directivos, diferencia a la institución de entidades financieras de mayor tamaño.

“No somos un banco grande donde el cliente es solo un número. Aquí cada persona o cada negocio es alguien a quien conocemos”, explicó Huang.

El funcionario añadió que esa filosofía ha permitido construir relaciones duraderas con los clientes.

“Primero construyes una relación con tus clientes; con el tiempo se convierten en amigos y, después de 20 o 30 años, prácticamente pasan a formar parte de tu familia”, señaló.

Actualmente Amerasia Bank cuenta con alrededor de 120 empleados y continúa ampliando su presencia en el mercado estadounidense.

Puente financiero entre Asia y América

Para las autoridades taiwanesas, la expansión de instituciones financieras asiáticas en Florida forma parte de un proceso más amplio de cooperación económica entre la región y el estado.

AMERASIA DORAL Ejecutivos y funcionarios durante la apertura de la nueva sede. CORTESÍA ERIC CHEN

El año pasado Taiwán y Florida firmaron un memorando de entendimiento (MOU) destinado a fortalecer la colaboración en áreas comerciales y de inversión.

Según el cónsul Chou, este tipo de acuerdos abre nuevas oportunidades para proyectos empresariales y tecnológicos en el estado.

“Esperamos que en el futuro cercano industrias como la inteligencia artificial, los semiconductores y otros sectores tecnológicos puedan venir a esta área para invertir”, afirmó.

Con la apertura de su nueva sucursal en Doral, Amerasia Bank busca consolidar su crecimiento en Florida y reforzar su papel como puente financiero entre los mercados de Asia, Estados Unidos y América Latina.

INFORMACIÓN DE LA SUCURSAL

Amerasia Bank – Sucursal Doral

4601 NW 72nd Avenue

Miami, Florida 33166

Tel: (305) 716-9000