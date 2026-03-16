Avalancha política en Florida, 42 candidatos compiten por la gobernación

David Jolly, Byron Donalds y Paul Renner, candidatos a la gobernación de Florida

MIAMI. - Cuarenta y dos candidatos se han inscrito oficialmente para competir por la gobernación de Florida en las próximas elecciones de 2026, con el objetivo de suceder a Ron DeSantis, quien abandona el cargo por límites de mandato.

La División de Elecciones de Florida confirmó la extensa lista de competidores políticos, una cifra motivada por la importancia del estado a nivel nacional y la intensa disputa por el control político tras dos periodos de la actual administración.

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Lucha por favoritismo conservador

En las filas del Partido Republicano, la competencia destaca por la temprana intervención del presidente Donald Trump, quien otorgó su respaldo oficial al congresista Byron Donalds.

Este movimiento posicionó al legislador con ventaja mediática frente a figuras con amplia experiencia estatal, como el actual vicegobernador Jay Collins y el expresidente de la Cámara de Representantes Paul Renner.

A este grupo se sumó recientemente el empresario James Fishback, quien busca presentarse como una alternativa nueva.

Sin embargo, el factor más determinante para las encuestas republicanas recae en las acciones de Ron DeSantis.

El gobernador en funciones no ha manifestado su apoyo hacia ningún candidato, una decisión sumamente esperada por el electorado conservador de Florida, para quienes la palabra del mandatario estatal posee un peso sustancial.

Reto demócrata

Por el lado del Partido Demócrata, el enfoque principal radica en consolidar a un candidato con la capacidad de unificar a su base y captar el voto independiente.

El objetivo central de la agrupación política es recuperar terreno en un estado de difícil acceso en ciclos recientes.

Jerry Demings, alcalde del condado Orange, concentra un fuerte respaldo de las coaliciones locales en el centro de Florida, una zona vital para cualquier triunfo demócrata.

En paralelo, la estrategia del excongresista David Jolly propone una dinámica inusual. El ahora candidato demócrata busca consolidar una coalición de centro, con un discurso orientado a votantes moderados y ciudadanos desencantados con las posturas políticas tradicionales.

Fechas importantes

Los aspirantes a la gobernación de Florida tienen hasta el mediodía del viernes 12 de junio para formalizar su inscripción ante la División de Elecciones del estado.

El periodo oficial de calificación inicia el lunes 8 de junio, lapso estricto en el cual los políticos deberán entregar toda su documentación y cumplir con los requisitos financieros o de firmas ciudadanas.

Este trámite legal filtrará la extensa lista de postulantes actuales y consolidará las boletas definitivas de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre.

En esos comicios de otoño, el electorado acudirá a las urnas con el objetivo de decidir el relevo en la administración estatal, un evento que marcará el rumbo político y administrativo de uno de los territorios más influyentes del país.