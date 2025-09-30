martes 30  de  septiembre 2025
Oleaje y calor marcan el martes en el sur de Florida por la influencia ciclónica

Imelda provoca inundaciones en Cuba, oleaje fuerte en Florida y hasta 60% de lluvias hacia finales de semana, según Alfredo Finalé

NATIONAL HURRICANE CENTER / DLA
NATIONAL HURRICANE CENTER / DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Septiembre se despide con el repunte de la actividad ciclónica en el Atlántico, tal como se había anticipado. El meteorólogo Alfredo Finalé recordó que “estamos finalizando prácticamente el mes de septiembre, le habíamos dicho desde el inicio del mismo que en la segunda quincena de este mes íbamos a tener un incremento en la actividad ciclónica en nuestra cuenca y así ha sido”.

Este lunes, la tormenta tropical Imelda se mantiene sobre las Bahamas, mientras que el huracán mayor Humberto avanza en aguas abiertas del Atlántico. La combinación de ambos sistemas comienza a hacerse sentir en el Caribe y en el sur de la Florida.

“En el día de hoy tenemos a la tormenta tropical Imelda sobre las Bahamas y también al huracán mayor Humberto sobre el Atlántico. Imelda ha dejado muchas lluvias con inundaciones en el oriente de Cuba y durante el día de hoy y los próximos días mantendrá fuerte oleaje en la costa este de Florida con algunas lluvias aisladas alrededor de un 40% para lunes, martes y miércoles, pero ese potencial de lluvias y tormentas en nuestra área, en el sur de la península podrá incrementarse a partir del día jueves, viernes, sábado hasta un 60%”, advirtió Finalé.

El arranque de semana estará marcado por calor sofocante con temperaturas que alcanzarán los 90 grados Fahrenheit, aunque hacia el jueves se prevé un respiro con valores ligeramente más bajos. “Las temperaturas máximas para este inicio de semana estarán alrededor de 90 grados Fahrenheit, pero podrán ser ligeramente inferiores a partir del día jueves”, precisó.

Los vientos también serán protagonistas. “El viento se mantiene para este inicio de semana de región noroeste al oeste, alcanzando entre 15 a 20 millas por hora, incluso superiores en áreas marítimas. Mucha precaución operadores de embarcaciones pequeñas, sobre todo en la costa del Golfo”, recomendó el meteorólogo.

Temas
