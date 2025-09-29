martes 30  de  septiembre 2025
Fiscal general anuncia despliegue de una "Fuerza de Protección de ICE" ante aumento de ataques contra agentes

Pam Bondi envió un memorando a las agencias de seguridad en el que deja claro que no se tolerará la violencia contra los agentes federales

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este lunes el despliegue de agentes del Departamento de Justicia para proteger las instalaciones del Servicio de Aduanas e Inmigración ( ICE, por sus siglas en inglés), en el marco de una "Fuerza Especial de Protección del ICE" destinada a "arrestar a agitadores violentos" y facilitar su procesamiento legal con las imputaciones más graves posibles a nivel nacional.

"El Departamento de Justicia está desplegando agentes para proteger las instalaciones de ICE, arrestar a agitadores violentos in situ y presentar los cargos federales más fuertes posibles", declaró Bondi en una publicación en la red social X en la que prometió que "el Estado de derecho prevalecerá".

La fiscal añadió como muestra de ello un memorando remitido a los dirigentes del FBI, la DEA, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y los Marshals --la Policía federal de Estados Unidos-- "dejando claro que no se tolerará la violencia contra los agentes federales".

La circular, que comienza citando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esboza una "nueva era de violencia política extrema que es la culminación de sofisticadas campañas organizadas de intimidación selectiva, radicalización, amenazas y violencia diseñadas para silenciar discursos opuestos", así como "limitar la actividad política, cambiar o dirigir los resultados de las políticas e impedir el funcionamiento de una sociedad democrática".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AGPamBondi/status/1972780690488910308&partner=&hide_thread=false

Ataques contra agentes de ICE

"Los disturbios en Los Ángeles y Portland reflejan un aumento de más del 1000% en los ataques contra agentes del ICE desde el 21 de enero de 2025, en comparación con el mismo período del año pasado", citó Bondi en una lista de ejemplos que incluye ataques a coches y concesionarios de Tesla, el asesinato del activista conservador Charlie Kirk este septiembre y, anteriormente, los intentos contra Trump, y otros menos recientes como el atentado que mató a la congresista demócrata Melissa Hortman y su marido en junio.

La fiscal general denunció que este fin de semana, mientras el gobernador demócrata de Illinois, J. B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, también del Partido Demócrata, Brandon Johnson, vilipendiaban a los agentes de ICE, tildándolos de nazis y policías secretos, más de 200 alborotadores bloquearon el acceso a una de las puertas frente a un centro de procesamiento de ICE en el área de Chicago, coreando consignas como 'Arresten al ICE, disparen al ICE' e intentando invadir propiedad federal de forma forzosa e ilegal".

Ante ello, prometió que su cartera "se mantendrá firme cuando los agentes federales de las fuerzas del orden sean atacados o amenazados por cumplir con su deber", y ordenó a las agencias vinculadas al Departamento "que ordenen de inmediato a todos los oficiales y agentes necesarios que defiendan las instalaciones y al personal del ICE cuando y dondequiera que sean atacados, incluso en Portland y Chicago". Estos agentes, anunció, conformarán una "Fuerza Especial de Protección del ICE".

"Nuestros funcionarios reprimirán todos los disturbios ilegales y arrestarán a toda persona sospechosa de amenazar o agredir a un agente del orden público federal o de interferir con las operaciones de las fuerzas del orden federales", aseveró Bondi.

Asimismo, subrayó que "las prioridades de imputación (...) no se limitan a los delincuentes que sean sorprendidos cometiendo actos de violencia contra las instalaciones y el personal del ICE", sino que "el Departamento de Justicia arrestará y procesará con todo el rigor de la ley a toda persona que ayude, instigue o conspire para cometer estos delitos, ya sea mediante financiación, coordinación, planificación u otros medios".

Primeras detenciones

El anuncio de Bondi se produce en el marco del amplio despliegue de agentes federales en las ciudades de Chicago y Portland, que han seguido a otras como Washington o, anteriormente, Seattle y Los Ángeles, en el marco del cumplimiento de las estrictas políticas migratorias de la Administración Trump.

Este mismo domingo, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la detención de once manifestantes que protestaban frente al centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Chicago, mientras el alcalde Johnson y el gobernador Pritzker denunciaban el ejercicio de "intimidación" en el despliegue de agentes enmascarados en el centro de la capital del estado de Illinois.

Paralelamente, en la misma jornada, las autoridades de Portland y del estado de Oregón demandaron a la Administración de Donald Trump por el envío de fuerzas militares a esta localidad y por autorizar el uso de la "fuerza total" en el marco de su campaña para supuestamente recuperar la seguridad en las principales ciudades del país.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

