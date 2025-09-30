Condenan hospital de Tampa a $70,8 millones por negligencia en derrame cerebral

MIAMI.- Un jurado de Tampa otorgó una indemnización de 70,8 millones de dólares a Chiaka Stewart , de 41 años, tras determinar que una enfermera de la sala de emergencias satélite -Healthplex- de Tampa General Hospital , en Brandon, Florida, actuó con negligencia al no detectar a tiempo un coágulo cerebral que derivó en un derrame y le provocó secuelas irreversibles, según el veredicto emitido el jueves tras un juicio civil de dos semanas, informó el Tampa Bay Times.

Stewart acudió en julio de 2021 al centro médico de Brandon con un dolor de cabeza “el peor de su vida”, tenía antecedentes que aumentaban su riesgo de trombosis, como uso reciente de anticonceptivos, obesidad y diabetes. Sin embargo, en el TGH Brandon Healthplex solo se le practicaron análisis de sangre y una prueba de COVID-19 antes de darle el alta con medicación para el dolor. No se le realizó una tomografía computarizada (CT scan), pese a que el centro contaba con el equipo.

Derrame cerebral masivo

Dos días después, Stewart sufrió un derrame cerebral masivo y esta vez fue trasladada al hospital principal de Tampa General, donde se confirmó la presencia de extensos coágulos en su cerebro. Para entonces, era demasiado tarde para evitar el daño permanente: hoy vive con ceguera parcial, parálisis en el lado izquierdo, problemas de memoria y concentración, y una grave tartamudez.

“Stewart tenía todos estos factores de riesgo”, declaró su abogado Adam Hecht al Tampa Bay Times. “Por alguna razón, la enfermera la trató como si fuera alguien que decía: ‘siempre tengo muchos dolores de cabeza’”.

Limitaciones legales y apelaciones

Aunque el jurado fijó la compensación en 70.8 millones de dólares, Stewart podría recibir solo una fracción. Una ley de Florida limita los daños no económicos en casos de negligencia médica a 200.000 dólares cuando el paciente es beneficiario de Medicaid. Si esta restricción aplica será decidido en una audiencia futura.

El hospital Tampa General, la agencia InPhyNet Contracting Services y la enfermera Heather Anderson, contratada como enfermera practicante avanzada, fueron señalados en la demanda.

La institución médica se negó a precisar si apelará y en qué medida deberá asumir la compensación. En un comunicado, indicó: “La salud y la seguridad de nuestros pacientes es nuestra máxima prioridad (…) En cumplimiento con la ley, no podemos hablar sobre las circunstancias de este caso”.

Por su parte, TeamHealth, empresa matriz de InPhyNet, adelantó que apelará el fallo. “Nuestros corazones están con la paciente y su familia”, señalaron en un comunicado, pero aseguraron que respaldan a sus clínicos y su misión de brindar atención compasiva.

El médico de guardia en la sala de emergencias, Dr. Dainius Drukteinis, también fue nombrado en la demanda, pero llegó a un acuerdo extrajudicial antes del juicio. Según documentos judiciales, no llegó a examinar a Stewart, aunque la enfermera declaró que lo consultó.

La defensa argumentó que no era concluyente que los coágulos hubieran estado presentes en la primera visita. Sin embargo, un neurorradiólogo testigo de la parte demandante sostuvo que el daño cerebral habría podido evitarse con un diagnóstico temprano.

Durante la pandemia

El episodio ocurrió en plena ola de contagios de la variante delta de COVID-19 en Florida, lo que, según la propia Stewart, pudo haber influido en la rapidez con la que fue dada de alta.

Hoy, la exempleada de una compañía de crédito hipotecario depende de sus dos hijos, de 16 y 10 años, para sus cuidados diarios. La compensación económica, si llega a recibirse, permitiría contratar ayuda profesional para aliviar la carga de los menores.

“Todavía es duro para ellos, pero son niños muy fuertes”, dijo Stewart al Tampa Bay Times. “Voy a hacer lo mejor para mantenerme positiva y sacar adelante esta vida, sea como sea que luzca”.

