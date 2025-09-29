lunes 29  de  septiembre 2025
EEUU

Tyler Robinson, el hombre acusado de asesinar a Charlie Kirk comparece ante el juez

El juez Tony Graf fijó la próxima cita judicial para el 30 de octubre, en la cual se prevé que Robinson asista en persona al tribunal

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk.&nbsp;

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 

Policía Utah
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

UTAH — El sospechoso de matar al activista conservador Charlie Kirk compareció en una audiencia judicial este lunes en Utah, en la que su defensa pidió más tiempo para revisar la "voluminosa" evidencia.

Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah, en el oeste de Estados Unidos.

Lee además
Una madre y sus dos hijas rinden tributo a Charlie Kirk frente a una foto suya situada en la entrada de la sede de su organización Turning Point USA en Arizona.
OPINIÓN

Charlie Kirk o las muertes que cambian el mundo
El fiscal general de Florida, James Uthmeier.
VIGILANCIA DIGITAL

Florida lanza portal contra extremismo político violento tras asesinato de Charlie Kirk

Tyler Robinson, de 22 años, se entregó 33 horas después del ataque gracias a la mediación de su familia y fue acusado de homicidio agravado, entre otros cargos, por los que puede ser condenado a muerte si es hallado culpable.

El sospechoso participó este lunes virtualmente, aunque sin video a pedido de la defensa desde una cárcel del condado de Utah.

La Fiscalía dijo este lunes que la evidencia del caso "es voluminosa, por decir lo mínimo".

Kathryn Nester, designada por el Estado la semana pasada para defender a Robinson, argumentó que necesita más tiempo para decidir si optan por una audiencia preliminar.

El juez Tony Graf fijó la próxima cita judicial para el 30 de octubre, en la cual se prevé que Robinson atienda en persona.

Este tipo de audiencia sirve para determinar si hay suficiente evidencia contra el acusado para continuar con un juicio.

La justificación del asesino

Las autoridades han informado que recuperaron el arma que se cree fue usada en el crimen, rastros de ADN de Robinson y un intercambio de mensajes del sospechoso con su pareja, un hombre transgénero de apartamento, en los que habría confesado el crimen.

"¿Por qué lo hice?", dice el asesino en uno de los mensajes, de acuerdo con la Fiscalía. "Estaba harto de su odio (refiriéndose a Charlie Kirk). Hay odio que no se puede tolerar". Sin embargo, él decidió acabar con la vida del joven Kirk.

Kirk, casado con Erika Kirk y padre de dos niños, utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas sus opiniones sobre el movimiento transgénero.

El activista de 31 años había cofundado el movimiento Turning Point USA, considerado responsable de movilizar el electorado joven a favor de Trump.

El mandatario republicano calificó a Kirk de "mártir" y anunció una arremetida contra los de izquierda que promuevan la violencia contra los conservadores. Trump culpa de la muerte de Kirk a los mensajes de odio que propagan por las redes, incluidos altos líderes del Partido Demócrata.

Empleados públicos y privados, incluyendo maestros, han denunciado en las últimas semanas que han perdido sus empleos por criticar a Kirk; otros, por celebrar el crimen en las redes sociales.

El programa nocturno de Jimmy Kimmel fue sacado temporalmente del aire en Estados Unidos tras amenazas gubernamentales, luego de que el humorista acusara a la derecha de explotar políticamente el crimen en un momento de dolor para la familia y allegados de Kirk, como el vicepresidente JD. Vance, quien fue amigo personal de la víctima.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Jimmy Kimmel se disculpa tras la polémica por comentarios sobre Charlie Kirk

EEUU degrada a Brasil y Sudáfrica en informe sobre trata de personas

EEUU impulsa minería de carbón para "reducir los costos" de la energía a familias estadounidenses

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Congreso de la Florida.
NOVEDAD LEGISLATIVA

Entran en vigor una treintena de nuevas leyes en Florida

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda se aleja de Bahamas y Florida

Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade
PROPUESTA

Regalado pide a Tallahassee eliminación de impuesto a la propiedad para mayores de 65 años en Miami-Dade

Te puede interesar

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (izquierda), y el líder de la mayoría del Senado, John Thune (derecha), con reporteros fuera de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025, después de reunirse con el liderazgo republicano y el presidente Donald Trump.
GOBIERNO

Vance: "Nos dirigimos a un cierre; demócratas exigen atención médica gratuita para indocumentados"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
EEUU

Tyler Robinson, el hombre acusado de asesinar a Charlie Kirk comparece ante el juez

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
¿Fin de la Guerra?

Trump presenta plan de paz y afirma que Netanyahu tendrá su "apoyo total" en Gaza si Hamás lo rechaza

Viajeros en uno de los pasillos centrales del Aeropuerto Internacional de Miami.
Datos biométricos

Europa exige a viajeros estadounidenses huellas dactilares y fotos en nuevo sistema de control fronterizo