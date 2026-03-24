martes 24  de  marzo 2026
GIRO LEGAL

Orden judicial devuelve la libertad a doctora cubana detenida por ICE desde diciembre

La salida de Lázara Campos Cabrera pone en primer plano un proceso migratorio atravesado por una separación familiar crítica y un estatus aún sin definición

La doctora cubana Lázara Yelene Campos Cabrera.

La doctora cubana Lázara Yelene Campos Cabrera.

Darcy Borrero
Imagen referencial.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - La decisión de un juez federal en Texas de disponer la liberación de la doctora cubana Lázara Yelene Campos Cabrera introduce un giro inmediato en un expediente que durante meses estuvo marcado por la incertidumbre y por una situación familiar de alta vulnerabilidad. Su salida de custodia modifica el escenario, aunque deja abierto el proceso que enfrenta.

La joven, de 29 años, había quedado bajo control de las autoridades migratorias en diciembre de 2025 tras presentarse a una cita programada en Texas. Hasta entonces, su conducta dentro del procedimiento había sido consistente: comparecencias regulares y sin registros penales. Aun así, terminó retenida, lo que alteró por completo su situación.

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El elemento más delicado del caso se encuentra en su entorno más cercano. Su hija, Antonella, de apenas un año, vive con los síndromes de Wolf-Hirschhorn y Russell-Silver, condiciones poco frecuentes que requieren asistencia permanente. La menor depende de ventilación, alimentación por sonda y supervisión continua, por lo que la ausencia de su madre impactó directamente en su rutina de cuidados.

Campos Cabrera llegó a Estados Unidos en 2021 tras cruzar la frontera sur y fue puesta en libertad con un formulario I-220A. Este documento permite permanecer en el país bajo determinadas condiciones, pero no define con claridad una vía de regularización. Esa indefinición ha colocado a miles de cubanos en un terreno incierto, donde el cumplimiento de requisitos no siempre se traduce en estabilidad.

El recorrido de la médica ilustra esa fragilidad. Según su propio testimonio y el de sus familiares, haber acudido a cada citación, incluso desde que vivía en Miami, y no contar con antecedentes penales no evitó su detención. El margen de previsibilidad dentro de este tipo de procesos se reduce, dejando a muchas personas expuestas a decisiones que pueden cambiar de un momento a otro, tras la política dispuesta por Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 y cumpliendo una de las principales promesas de su campaña presidencial.

Más allá del plano legal, la dimensión humana terminó imponiéndose como eje central. La separación entre madre e hija, en un contexto de salud extremadamente delicado, añadió presión a un expediente que ya presentaba complejidades propias.

La orden de liberación modifica el presente inmediato, pero no despeja el horizonte. Campos Cabrera continúa sujeta a un proceso en curso, dentro de un sistema donde miles de situaciones similares avanzan sin una resolución definitiva.

En medio de un debate migratorio dominado por cifras y políticas, este episodio revela otra capa: la de historias que no encajan en los esquemas habituales y que, sin embargo, quedan atrapadas en el mismo entramado.

DIARIO LAS AMÉRICAS se comunicó con Lázara y sus familiares para conocer más detalles sobre su salida de prisión y su reencuentro con su bebé. Hasta el momento, nos mantenemos a la espera de su respuesta.

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