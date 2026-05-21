jueves 21  de  mayo 2026
EEUU

ICE busca elevar hasta 18.000 dólares las multas contra migrantes con órdenes de deportación

La multa hace parte de las medidas de la Administración Trump para impulsar a migrantes indocumentados a autodeportarse

Oficiales del DHS ingresan al Edificio Federal Jacob K. Javits, la corte de inmigración, en la ciudad de Nueva York.

Oficiales del DHS ingresan al Edificio Federal Jacob K. Javits, la corte de inmigración, en la ciudad de Nueva York.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Gobierno del presidente Donald Trump propuso elevar a 18.000 dólares las multas impuestas contra ciertos inmigrantes que no cumplieron con las órdenes de deportación emitidas contra ellos y son arrestados por las autoridades migratorias.

En concreto, la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pide elevar de 5.130 dólares a 18.000 dólares el cobro establecido el año pasado por la Ley de Reconciliación Presupuestaria a extranjeros que recibieron una orden de deportación en ausencia, no abandonaron el país y que, posteriormente, son detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

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El cobro busca reembolsar parcialmente los costos de detener y expulsar a inmigrantes que tienen en su contra esta clase de deportaciones.

Autodeportación

Asimismo, la multa hace parte de las medidas de la Administración Trump para impulsar a los indocumentados a autodeportarse.

Las órdenes de deportación en ausencia son emitidas contra extranjeros que han sido notificados para presentarse a la corte de inmigración y no se presentan a sus audiencias.

En la propuesta publicada en el Registro Federal, el DHS explica que en septiembre pasado el ICE comenzó a cobrar 5.000 dólares por la multa establecida para el año fiscal 2025. En noviembre pasado, las autoridades migratorias ajustaron la tarifa por inflación a 5.130.

Pero ahora, ICE argumenta que ha revisado los datos y ha determinado que la tarifa de 5.130 es demasiado baja para compensar suficientemente a esta agencia por el costo de detener a un extranjero a quien se le ha ordenado la expulsión en ausencia.

"Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero", asegura el DHS en la propuesta alegando que se debe tener en cuenta una variedad de gastos indirectos y generales, que incluyen, entre otros, capacitación, vehículos y personal de apoyo.

El DHS ha dado un plazo para comentarios públicos hasta el 22 de junio.

FUENTE: Con información de EFE

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