viernes 24  de  octubre 2025
AVANCE CIENTÍFICO

Investigadores de Florida, vacunas contra COVID-19 duplican supervivencia en pacientes con cáncer avanzado

Un beneficio inesperado de las vacunas de ARNm contra el coronavirus potenciaría la inmunoterapia y ofrece una nueva esperanza en la lucha contra tumores de pulmón y piel

Investigadores de la Universidad de Florida (UF).

Investigadores de la Universidad de Florida (UF).

CORTESÍA UF
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- Investigadores de la Universidad de Florida y del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas descubrieron que las vacunas de ARN mensajero (ARNm) contra la COVID-19, al ser administradas junto a tratamientos de inmunoterapia, casi duplican la supervivencia de pacientes con cáncer de pulmón y melanoma avanzados.

Este hallazgo, presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica 2025 en Berlín y publicado en la prestigiosa revista Nature, sugiere que la tecnología de ARNm actúa como una "alarma" general para el sistema inmunitario, mejorando su capacidad para combatir tumores.

Lee además
Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300
Un cartel que alerta a los clientes sobre los beneficios de los cupones de alimentos de SNAP se exhibe en un supermercado de Brooklyn el 5 de diciembre de 2019 en la ciudad de Nueva York. 
EEUU

SNAP en pausa para noviembre: Posible freno de ayuda alimentaria en Florida y otros estados

El estudio retrospectivo analizó a más de mil pacientes y reveló mejoras drásticas en la supervivencia, lo que impulsó el diseño de un ensayo clínico aleatorio para confirmar estos resultados preliminares.

Impulso a inmunoterapia

El análisis de registros médicos de pacientes tratados en MD Anderson entre 2019 y 2023 arrojó resultados importantes. Pacientes con cáncer de pulmón avanzado que recibieron una vacuna de ARNm en los 100 días previos o posteriores al inicio de su tratamiento con inhibidores de puntos de control inmunitario, vieron su supervivencia media aumentar de 20,6 meses a 37,3 meses.

En el caso del melanoma metastásico, la mejora fue igualmente notable, pasando de una media de 26,7 meses a un rango de entre 30 y 40 meses, con muchos pacientes vacunados aún vivos al momento del análisis. Este beneficio se observó de manera consistente, independientemente del fabricante de la vacuna (Pfizer o Moderna).

"Sirena" para sistema inmunitario

Los científicos explicaron que las vacunas de ARNm funcionan como una "bengala" o "sirena" que activa las células inmunitarias en todo el cuerpo. Esta activación generalizada, según el Dr. Elias Sayour, oncólogo pediátrico de la Universidad de Florida, moviliza a las células inmunitarias desde zonas "malas" como el tumor hacia áreas "buenas" como los ganglios linfáticos.

Al hacer los tumores más "visibles" para estos medicamentos, la vacuna potencia su efectividad, sensibilizando incluso a tumores previamente resistentes, según los estudios.

Camino hacia una vacuna universal

Para corroborar los hallazgos clínicos, el equipo de investigación realizó experimentos en modelos de ratón. Al combinar la inmunoterapia con una vacuna de ARNm, lograron transformar cánceres que no respondían al tratamiento en tumores receptivos, deteniendo su crecimiento.

Es importante destacar que otras vacunas no basadas en la tecnología de ARNm no produjeron el mismo efecto, lo que subraya el papel de esta plataforma.

"Las implicaciones son extraordinarias, esto podría revolucionar por completo el campo de la atención oncológica", afirmó el Dr. Sayour.

Los investigadores dijeron creer que este descubrimiento abre la puerta al diseño de una vacuna inespecífica aún más potente, que podría funcionar como una "vacuna universal contra el cáncer", lista para usarse en combinación con la inmunoterapia para una amplia gama de pacientes.

Futuro prometedor y próximos pasos

A pesar del entusiasmo, los autores del estudio subrayan que los resultados son preliminares y deben ser validados en un ensayo clínico prospectivo y aleatorizado de Fase III.

Este nuevo estudio se llevará a cabo a través de la red OneFlorida+ Clinical Research Network para confirmar si las vacunas de ARNm realmente mejoran la eficacia de la inmunoterapia.

Si los resultados se confirman, este enfoque podría convertirse en un estándar de atención, mejorando drásticamente los resultados para miles de pacientes oncológicos en todo el mundo gracias a vacunas ya existentes, de bajo costo y ampliamente disponibles.

Temas
Te puede interesar

Blindan espacio aéreo sobre la residencia de Trump en Florida por razones de seguridad

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Paul Renner visita el Museo de la Brigada 2506 en Miami y reafirma compromiso contra el comunismo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un momento lleno de amor: Alexis y Lili junto a su pequeña Lía, celebrando su llegada al mundo.
FELICIDAD

Nace Lía, hija del periodista Alexis Boentes y su esposa Lili Egüe

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela
OPINIÓN

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela

Comienza la cuenta regresiva: salario en Florida rumbo a 15 dólares la hora
ECONOMÍA

Florida estudia excepción al salario mínimo de $14 para ciertos trabajadores, ¿a quiénes afectaría?

El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania

Te puede interesar

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Por DANIEL CASTROPÉ
El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

Visita de Paul Renner al Museo de la Brigada 2506. 
FLORIDA

Paul Renner visita el Museo de la Brigada 2506 en Miami y reafirma compromiso contra el comunismo

Bad Bunny recibe el premio al Top Latin Album del Año por Debí Tirar Más Fotos, en los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.
PREMIOS

Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: conoce la lista de ganadores

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania