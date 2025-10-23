Pop venezolano de los 80's revive en Miami con "Al Norte del Sur"

Póste de Al Norte del Sur, un show tributo a las piezas más emblemáticas del pop venezolano de los años 80. "Un espectáculo lleno de energía, recuerdos y talento", describen sus organizadores en un comunicado.

MIAMI.- Este domingo 2 de noviembre el Miramar Cultural Center será el escenario de la nostalgia musical con la llegada de Al Norte del Sur – La Experiencia EnVivo, un show tributo a las piezas más emblemáticas del pop venezolano de los años 80. "Un espectáculo lleno de energía, recuerdos y talento", describen sus organizadores en un comunicado.

Este evento único, explican, trae al escenario la crónica ilustrada de Gerardo Guarache Ocque y Edo Sanabria, el libro que ahora se transforma en una experiencia sensorial con música en vivo, visuales impactantes y testimonios de artistas que marcaron una época.

Con la dirección musical de Carlos Puchi, la noche reunirá a figuras icónicas como Luz Marina, Alberto Slezynger (fundador de Daiquirí), Fernando & Juan Carlos, Alexis Peña y muchas más sorpresas musicales bajo la producción ejecutiva de Boris Bossio.

Por otra parte, la conducción estará a cargo del presentador Raúl González, una de las voces más populares de la comunidad latina en Estados Unidos, quien aportará emoción y cercanía al evento.

Los boletos están disponibles a través del sitio web del Miramar Cultural Center y en BB Musik.

Se recomienda adquirirlos con anticipación, destaca el comunicado, ya que se espera una alta demanda por tratarse de una experiencia inédita y profundamente conectada con la diáspora venezolana y latinoamericana en el sur de Florida.

"Una noche para cantar, recordar y reconectar con la música que marcó nuestras vidas. No es solo un concierto. Es memoria, identidad y emoción en vivo", concluye.