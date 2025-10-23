Lionel Messi se convierte en la imagen indiscutible de la MLS tras renovar con el Inter Miami

Lionel Messi # 10 del Inter Miami CF posa con el Icon of the Match Award después del partido de la MLS entre Nashville SC e Inter Miami CF en GEODIS Park el 18 de octubre de 2025 en Nashville, Tennessee.

Con su anuncio de renovación de este jueves, el crack argentino Lionel Messi confirmó que no está listo para cerrar la carrera más gloriosa de este deporte.

Messi, de 38 años, seguirá disfrutando del fútbol hasta finales de 2028 bajo el sol de la Florida, siempre a la caza del próximo gol, título y récord.

También podrá, si así lo decide, liderar a la selección Albiceleste en la defensa de la corona mundialista en la cita de 2026, albergada por Estados Unidos, México y Canadá.

La partida o el retiro de Messi era el escenario más temido antes de la mayor Copa del Mundo de la historia, en la que descansan todas las esperanzas de consolidar al fútbol en el primer mercado deportivo del planeta.

Para la liga norteamericana (MLS), la decisión de Messi de establecerse en 2023 en Miami fue una bendición frente a la competencia de nuevos actores con mayor músculo financiero, especialmente Arabia Saudita.

Los fichajes más reconocidos desde entonces en Norteamérica llegaron para unirse a Messi en Miami.

Todo alrededor del 10

La cobertura de la MLS en grandes cadenas y diarios deportivos estadounidenses también se enfoca principalmente en las repercusiones de la presencia del argentino y sus hazañas sobre el campo.

Mientras tanto la liga invierte en el futuro con nuevos estadios y academias, al tiempo que bate sus marcas de asistencia cada año, con multitudes siguiendo con fervor a la exestrella del Barcelona en cada cancha y hotel.

De la noche a la mañana, la camiseta rosa del Inter pasó a ser una prenda de moda que traspasó fronteras y podía aparecer en cualquier rincón de Buenos Aires, Londres o Hong Kong.

"Hay un nivel de visibilidad que la MLS nunca había tenido y que ocurre a través de los pies de Lionel", dijo a la AFP el argentino Diego Valeri, exestrella de la MLS y actual analista para Apple TV.

El efecto Messi en Miami

El propio Inter lo había fiado todo a la permanencia de Messi como mínimo en 2026, cuando inaugurará el nuevo estadio Miami Freedom Park, parte de un área recreativa y comercial de 58 hectáreas.

Aunque el equipo apenas compite en la MLS desde 2020, la capital latina de Estados Unidos es ahora epicentro del fútbol, recibiendo eventos como la final de la Copa América de 2024 o la inauguración del pasado Mundial de Clubes.

"Toda la dirigencia del Inter está haciendo un esfuerzo gigantesco para que Miami sea una ciudad definitivamente futbolera", señaló Valeri.

"Y es obvio que Messi es clave en todo esto, porque es el mejor de la historia y lo tenés jugando en plenitud", remarcó. "¿Cómo no van a pasar cosas importantes en el lugar donde él decidió estar?".

Los dueños del Inter, con David Beckham como gran embajador, han transformado la franquicia de arriba a abajo desde que lograron seducir a Messi para que cerrara su infeliz etapa en el Paris Saint-Germain.

Figuras de confianza del Diez manejan la dirección deportiva mientras el vestuario, donde apenas quedan jugadores de la era pre-Messi, habla casi exclusivamente en español.

Según Forbes, el valor de la franquicia se ha doblado desde 2022 hasta un estimado de unos 1.200 millones de dólares.

Messi, cuyo salario alcanza los 20 millones de dólares sin contar sus otras retribuciones, ha aceptado todo tipo de patrocinios para el Inter, cuyos ingresos se han disparado hasta unos 180 millones anuales.

Títulos y legado

El crecimiento del equipo puede resultar muy beneficioso para el propio futbolista ya que podrá adquirir una participación en la franquicia al colgar las botas.

Esta estrecha alianza se simbolizará pronto en las categorías inferiores del Inter, en las que juegan sus tres hijos.

A partir de la próxima temporada los equipos de la academia lucirán en sus equipaciones el logo del futbolista, creado por su patrocinador, Adidas.

Toda la fiebre por el argentino está potenciada por su asombroso rendimiento sobre el césped. Si la temporada pasada fue elegido el Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, en esta ya se llevó la Bota de Oro por sus 29 goles en 28 partidos en la temporada regular.

En cambio, la cosecha de títulos del Inter no ha estado a la misma altura, conquistando un único torneo (Leagues Cup de 2023) y liderando la pasada temporada regular con récord de puntos. ¿Podrá este año por fin embolsarse la liga?

"Ya es un ciclo exitoso por el cambio competitivo que le dio al club", afirmó Valeri. "El impacto de Messi va más allá de los logros, pero es cierto que con ellos puede dejar otra huella".

