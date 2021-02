¿Podrían limitar vuelos a Florida por aumento de variante británica de COVID?

De hecho, Florida ha triplicado en apenas tres semanas el número de casos del virus mutante, que es considerado “más contagioso y letal”.

No obstante, los reportes diarios del estado denotan una merma sustancial del virus ‘regular’ en los últimos días, 11.543 nuevos positivos que fueron reportados el 5 de febrero a 3.615 el lunes 15, según muestran los datos de la autoridad de Salud.

Casa Blanca

En efecto, ‘alguien’ de Casa Blanca informó a la prensa que la autoridad federal “consideraba la posibilidad de restringir los vuelos a Florida” para evitar la propagación de la variante de COVID a otros estados.

De hecho, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, argumentó “siempre estamos considerando qué pasos son necesarios para mantener la seguridad del pueblo estadounidense, pero actualmente no estamos en el proceso de tomar medidas adicionales que retrasarían o cambiarían, debería decir, las consideraciones de viajes en el país”.

Según el Gobierno británico, científicos aseguran que la variante “no es solo más contagiosa que otras, sino también más letal.

Acorde a Neil Ferguson, epidemiólogo y asesor científico del Gobierno británico, "significa algo así como un aumento del 40 al 60 por ciento en el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte" y añadió que habría que “reforzar las medidas de política vigentes".

Legalidad

Otra restricción a los viajes a Florida sería devastadora para la economía local y el gobernador lo sabe.

Por ello, DeSantis planteó que "cualquier intento de restringir o bloquear Florida por parte del gobierno federal sería un ataque a nuestro estado, hecho puramente con fines políticos", en franca referencia a las diferencias existentes entre la gobernatura del estado, en manos republicanas, y el poder ejecutivo nacional, que los demócratas dominan.

“Sería inconstitucional”, enunció.

Sin embargo, hay quien piensa diferente. “No creo sea inconstitucional”, opinó Charlie Anderson, profesor jubilado de ciencias políticas de George Washington University.

“Hace más de 100 años, durante la epidemia de viruela, la Corte Suprema emitió dos decisiones sobre la limitación del ‘derecho’ a los viajes interestatales, que, dicho sea de paso, no aparece en la Constitución”, y declaró entonces que “con el propósito de prevenir, erradicar o controlar la propagación de enfermedades contagiosas o infecciosas, las medidas no son repugnantes a la Constitución de los Estados Unidos, aunque su aplicación afecte el comercio interestatal o exterior, no es una cuestión abierta”.

Algo más reciente, en 1965, la Corte Suprema falló, sobre el derecho constitucional a viajar, el sonado caso Zemel vs. Rusk; que “el derecho a viajar dentro de los Estados Unidos no significa que las áreas devastadas por inundaciones, incendios o pestilencias no puedan ser puestas en cuarentena cuando se puede demostrar que los viajes ilimitados al área interferirían directa y materialmente con la seguridad y el bienestar de la zona o de la nación en su conjunto”.