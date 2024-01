Por qué hay tanta gente con gripe y otras enfermedades respiratorias

Los hospitales en el sur de la Florida han experimentado un aumento en las admisiones semanales por esas enfermedades virales, pero los médicos aseguran que las personas no parecen estar sufriendo complicaciones graves, con algunas excepciones , en comparación con los momentos más álgidos de la pandemia de coronavirus. De cualquier manera, el número de pacientes sigue siendo relativamente bajo en los centros hospitalarios.

Sin embargo, desde diciembre pasado y aún en los primeros días de enero se han reportado los picos más altos de afecciones respiratorias y, según los expertos, el aumento de casos se explica por las festividades de fin de año que reunieron a miles de personas en hogares y otros lugares. Funcionarios de la salud sostienen que la combinación de virus está ejerciendo presión sobre algunos hospitales.

A fines de diciembre, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) reportaron una tasa acumulada de hospitalización de 22,3 por cada 100.000 personas en EEUU. En Florida, el impacto se catalogó como “alto”, a diferencias de estados como Minnesota, donde fue “mínimo”.

El porqué del incremento

La temporada de gripe suele extenderse de noviembre hasta abril o mayo, con un pico significativo entre diciembre y marzo. Durante este tiempo, los virus de la gripe se transmiten fácilmente de persona a persona, generalmente a través de gotitas al toser o estornudar. En estos períodos de fiestas, las reuniones constituyen un factor que propicia el contagio.

Para conocer más en detalle el porqué de ese aumento en los casos de enfermedades de las vías respiratorias, DIARIO LAS AMÉRICAS consultó a Dadilia Garcés, epidemióloga del Miami Dade College, quien dijo que el incremento en las personas afectadas por esos malestares responde “a algo que es cíclico, y que siempre sucede a fin de año”.

Pero hay razones para estar “alertas”, y es porque en esta ocasión se han unido tres virus (influenza, gripe y VSR), lo que pone en alto o moderado riesgo a personas con bajas defensas inmunológicas. De hecho, estos son los pacientes que por estos días se encuentran luchando contra los efectos de esas enfermedades o restableciéndose en instituciones sanitarias del sur de la Florida, acorde con informes no oficiales.

Según la doctora Garcés, hay que considerar que, durante los meses de otoño e invierno, las enfermedades respiratorias tienden a aumentar. “Es por eso por lo que siempre se le recomienda a la población que se coloque las vacunas a inicios de septiembre o principios de octubre para que estén protegidos”, subrayó.

Además, dijo, “ocurre otro evento y son las movilizaciones que empiezan a partir del Día de Acción de Gracias, cuando personas vienen de otros países, pero también hay movilización interna, y este año tuvimos un récord de personas viajando por aeropuertos, sobre todo para reencontrarse con sus seres queridos en las festividades de fin de año”.

Antes del COVID-19, en esta época era esperado por los médicos un repunte de los virus de la gripe y el VSR; ahora son tres las amenazas. De acuerdo con la especialista, el VSR tiende a ser “más complicado” para los niños, sobre todo menores de seis meses, y adultos mayores de 65 años, mientras que la influenza puede ser incluso grave en todas las edades.

La influenza también puede ser mucho más riesgosa en personas que tengan el sistema inmune comprometido o que padecen enfermedades cardíacas o respiratorias crónicas, como también ocurre con el VSR, que afecta principalmente a los pulmones, de acuerdo con la explicación.

En cuanto al COVID, una nueva cepa de la enfermedad, la JN.1, y su variante parental, denominada BA.2.86, han ocasionado el más alto número de hospitalizaciones en el país desde hace varios meses. Otras variantes del coronavirus también tuvieron impacto en el primer semestre del año.

Recomendaciones

Hay dos medios para administrar una vacuna contra la gripe. La más común se presenta en forma de inyección y, para aquellos que no soportan las agujas, existe un aerosol nasal. El spray nasal sólo se recomienda para personas sanas de entre 5 y 49 años que no estén embarazadas. La vacuna contra la gripe no protege contra el resfriado común ni otras infecciones bacterianas que pueden imitar los síntomas de la gripe.

Además de las vacunas, la doctora Garcés recomendó a la comunidad seguir las normas básicas de higiene, como el lavado frecuente de manos, cubrir la boca con el codo al toser, y si la persona está enferma o sospecha de algún síntoma viral respiratorio debe acudir al médico. En algunos casos, también se aconseja el uso de mascarilla.

“Si se empiezan a presentar síntomas que son más severos, pero son manejables en casa, la persona puede ingerir bebidas calientes. Si se enferma, no debe acudir a los sitios de trabajo”, aconsejó.

Diferentes virus

Según los CDC, cada año en el país alrededor de 200.000 personas son hospitalizadas por la gripe, y casi 36.000 personas mueren a causa de esa enfermedad o de complicaciones relacionadas.

La influenza, la gripe, el VSR y el COVID-19 son virus respiratorios que pueden causar diferentes síntomas y complicaciones, dependiendo de su tipo y gravedad.

La influenza es un virus que suele causar síntomas leves parecidos a los de un resfriado. Puede provocar fiebre baja, tos leve, congestión nasal y dolor de garganta. En algunos casos, puede causar neumonía o bronquitis. Los bebés y los adultos mayores tienen más riesgo de sufrir complicaciones graves.

La gripe es un virus que puede ocasionar fiebre alta, dolor muscular, dolor de cabeza, tos seca, dolor de garganta y rinitis. En algunos casos, puede causar neumonía o insuficiencia respiratoria.

En algunos casos, el VSR puede causar complicaciones graves como neumonía o bronquiolitis, que son inflamaciones de los pulmones o las vías respiratorias inferiores

El COVID-19 es el virus que causa una enfermedad infecciosa que puede provocar fiebre alta, tos seca, dificultad para respirar, pérdida del olfato o del gusto y cansancio. En algunos casos, puede causar neumonía severa o insuficiencia respiratoria.

Es importante que Miami-Dade se preocupe por el impacto de las enfermedades respiratorias, y que tome las medidas necesarias para prevenirlas y controlarlas. Estos virus pueden afectar negativamente a la salud individual y colectiva, así como a la economía y la sociedad.

[email protected]

@danielcastrope