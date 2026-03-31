martes 31  de  marzo 2026
TENDENCIA ALCISTA

Precio de gasolina en Florida alcanzó los $4.12 por conflicto con Irán

En Florida, la gasolina superó los 4 dólares por galón impulsada por tensiones en Medio Oriente, se cotiza a $1.23 más que el mes pasado

Una gasolinera en Miami anuncia precio a pagar por gasolina.&nbsp;

Una gasolinera en Miami anuncia precio a pagar por gasolina. 

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– El precio de la gasolina en Florida superó los 4 dólares por galón al ubicarse en 4.12 dólares este martes, según AAA, impulsado por el alza del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente y la escalada de tensiones en el Golfo.

El promedio estatal del combustible alcanzó los 4.12 dólares por galón, lo que representa un aumento significativo en comparación con días recientes. De acuerdo con AAA – The Auto Club Group, el precio subió 20 centavos en la última semana, 1.23 dólares en el último mes y 1.03 dólares más que hace un año.

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Precios de la gasolina en áreas metropolitanas

En el área metropolitana de Miami, los conductores enfrentan precios elevados en todos los tipos de combustible. La gasolina regular se cotiza en 4.03 dólares por galón, mientras que la de grado medio alcanza los 4.33 dólares y la premium llega hasta los 4.57 dólares.

En el resto del estado, los mercados más caros son West Palm Beach-Boca Ratón ($4.26), Naples ($4.22) y Homosassa Springs ($4.20). Por el contrario, los precios más bajos se registran en Pensacola ($3.68), Crestview-Fort Walton Beach ($3.71) y Panama City ($3.72).

Conflicto en Medio Oriente impulsa el alza del petróleo

El principal factor detrás del aumento en el precio de la gasolina es el encarecimiento del petróleo. Los futuros del crudo WTI, el petroleo de referencia en EEUU, se acercaron a los 105 dólares por barril, en medio de crecientes tensiones geopolíticas.

El ataque de Irán a un petrolero kuwaití cerca de Dubái y la posibilidad de una escalada militar en la región genera incertidumbre en los mercados energéticos. A esto se suma el aumento de más del 50% en el precio del crudo en el último mes, el mayor salto desde 2020.

Los analista afirman que las preocupaciones por movimientos de tropas estadounidenses, posibles acciones terrestres y ataques en la región han elevado la volatilidad, impactando directamente el costo del combustible en EEUU.

Consejos para ahorrar gasolina en Florida

Ante este escenario, AAA recomienda adoptar medidas para reducir el consumo de combustible. Entre ellas, combinar diligencias para disminuir el tiempo de conducción y evitar aceleraciones bruscas o exceso de velocidad, ya que estos hábitos reducen la eficiencia del vehículo.

También se sugiere eliminar peso innecesario del automóvil, lo que puede mejorar el rendimiento entre un 1% y un 2% por cada 100 libras retiradas. Asimismo, comparar precios utilizando aplicaciones móviles como la de AAA puede ayudar a encontrar opciones más económicas.

Otra recomendación clave es pagar en efectivo cuando sea posible, ya que algunas estaciones cobran más por galón a quienes utilizan tarjetas de crédito.

¿Qué sucederá en el futuro cercano?

La evolución de los precios dependerá en gran medida del comportamiento del mercado petrolero y del desarrollo del conflicto en Medio Oriente. Si persiste la incertidumbre geopolítica, los analistas anticipan que los precios podrían mantenerse elevados o incluso continuar en ascenso.

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