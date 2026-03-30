Precio de gasolina en Florida alcanza los $3.95 impulsado por conflicto en Medio Oriente

Precio de la gasolina en una estación de combustibles en Miami.

MIAMI.– El precio de la gasolina en Florida alcanzó los 3.95 dólares por galón este 30 de marzo, impulsado por el encarecimiento del petróleo por el conflicto en el Medio Oriente , con impacto directo en áreas como Miami-Dade y el bolsillo de los conductores.

El actual precio del combustible en Florida representa un aumento de dos centavos respecto a la semana pasada, según datos de AAA. El incremento es aún más notable al comparar con períodos anteriores. Con el nivel de precios alcanzado hoy lunes, los conductores pagan 1.06 dólares más que hace un mes y 80 centavos más que hace un año, lo que confirma una tendencia sostenida al alza en el costo del combustible en el estado.

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El petróleo y el conflicto en Medio Oriente

El alza en la gasolina en Florida está directamente vinculada al encarecimiento del crudo en los mercados internacionales.

Actualmente, el barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia en los EEUU, se cotiza entre 101 y 103 dólares, mientras que el Brent Crude supera los 110 hasta 116 dólares. En apenas un mes, los precios del petróleo han aumentado alrededor de un 42%, impulsados por las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, especialmente relacionadas con los ataques a Irán.

Precio en Miami y otras áreas metropolitanas

En el área metropolitana de Miami, los precios reflejan la actual tendencia alcista, aunque se mantienen ligeramente por debajo del promedio estatal en gasolina regular.

Actualmente, en Miami la gasolina regular se vende a 3.93 dólares por galón, la de grado medio alcanza los 4.25 dólares, mientras que la premium llega hasta los 4.47 dólares por galón

Otras áreas metropolitanas presentan variaciones significativas. Los mercados más caros del estado incluyen West Palm Beach-Boca Ratón ($4.12), seguido de Naples ($4.02) y Fort Lauderdale ($4.01).

En contraste, las zonas más económicas se concentran en el noroeste de Florida. Estas son Crestview-Fort Walton Beach ($3.65), Pensacola ($3.66) y Panama City ($3.69).

Según los especialistas, las diferencias responden a factores logísticos, demanda regional y costos de distribución.

Precio de la gasolina en Estados Unidos

A nivel nacional, el precio promedio de la gasolina se sitúa en 3.99 dólares por galón, ligeramente por encima del promedio en Florida.

Este valor representa un aumento de cuatro centavos respecto a la semana anterior y de aproximadamente $1.10 más que hace un mes, lo que evidencia que la tendencia inflacionaria del combustible afecta a todo el país.

Cómo ahorrar gasolina según AAA

Ante el aumento sostenido del combustible, AAA recomienda adoptar medidas prácticas para reducir el gasto en gasolina.

Una de las principales estrategias es agrupar diligencias para reducir el tiempo de conducción. Asimismo, conducir de manera conservadora, evitando aceleraciones bruscas y exceso de velocidad, permite mejorar el rendimiento del vehículo.

Reducir el peso innecesario del automóvil también influye: eliminar aproximadamente 100 libras puede mejorar la eficiencia entre 1% y 2%.

Otra recomendación es comparar precios en estaciones cercanas utilizando aplicaciones móviles, así como pagar en efectivo cuando sea posible, ya que algunos establecimientos aplican recargos por pagos con tarjeta de crédito.

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