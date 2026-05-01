Trump reaparece en mitin en Florida tras intento de asesinato y apela a electores: "Hay que salir a votar"

El presidente de EEUU, Donald J. Trump, ofrece declaraciones durante un evento con personas mayores en The Villages, Florida, el 01 de mayo de 2026.

El presidente de EEUU, Donald J. Trump, ofrece declaraciones durante un evento con personas mayores en The Villages, Florida, el 01 de mayo de 2026.

MIAMI — El presidente Donald Trump afirmó este viernes que debería estar "bajo techo y en una instalación segura", tras el intento de asesinato que sufrió la semana pasada durante la cena de corresponsales, pero indicó que optó por desafiar las recomendaciones y presentarse ante una multitud de simpatizantes en Florida.

"No debería estar aquí. Acaba de haber un intento (...) contra mi vida", dijo el presidente en un acto de campaña para las elecciones de medio mandato en The Villages, una de las mayores comunidades de personas jubiladas del país.

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"Debería estar bajo techo, en una instalación segura, donde pueda cumplir mi mandato tranquilamente, hermosamente y de forma segura, destruyendo todo lo que se interponga en nuestro camino; como esos países malvados que quieren conseguir armas nucleares", agregó.

Este es el primer evento público en el que participa el presidente desde que un hombre armado intentara acceder a la carrera al salón donde se encontraba Trump presidiendo la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C.

El acusado, Cole Allen, intentó irrumpir armado en el salón del hotel Washington Hilton, donde además se hallaban la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; y varios miembros del Gobierno.

Había, además, en la sala, unos 2.000 invitados, entre periodistas, diplomáticos y empresarios.

Tres atentados

Agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos y Allen cayó al suelo y fue reducido, aunque no sufrió impactos de bala.

El incidente no dejó víctimas, aunque los disparos provocaron la evacuación de Trump y el resto de autoridades, además de desatar el pánico entre algunos de los asistentes.

Trump ha sido objeto de tres intentos de atentado en los dos últimos años.

El primero tuvo lugar el 13 de julio de 2024 durante un mitin para las elecciones presidenciales en Butler (Pensilvania). Tan solo sufrió una herida por bala en su oreja derecha, si bien un ciudadano perdió la vida y otro resultó herido.

Dos meses después —el 15 de septiembre— sobrevivió a otro intento mientras jugaba al golf en su club de West Palm Beach (Florida). El Servicio Secreto detectó a un hombre armado con un rifle apostado entre la maleza junto al campo. El sospechoso, Ryan Routh, de 58 años, huyó antes de abrir fuego y fue detenido posteriormente.

Hay que "salir a votar"

Trump apeló este viernes a los votantes de la tercera edad en Florida a "salir a votar en las elecciones de medio mandato" del próximo noviembre, en medio de su caída de popularidad por el alza del coste de vida y el conflicto en Irán.

"Supongo que todos llevan una gran ventaja, pero recuerden: hagan que la diferencia sea tan grande que resulte innegable. Tienen que salir a votar. No den nada por sentado", dijo el presidente durante un mitín en The Villages (Florida), una de las mayores comunidades de personas jubiladas del país.

Trump volvió a hacer sus acusaciones de amaño en las elecciones presidenciales de 2020, que perdió ante Joe Biden, y defendió el SAVE America Act, un proyecto de ley que endurece los requisitos de seguridad para votar.

"Todos los votantes deben presentar identificación, todos los votantes deben tener prueba de ciudadanía y no habrá voto por correo, excepto por enfermedad, discapacidad, despliegue militar o viaje", indicó el mandatario, mientras la propuesta sigue bloqueada en el Senado. Los demócratas se oponen a la propuesta de seguridad del voto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DerrickEvans4WV/status/2050236707258184118&partner=&hide_thread=false Thousands just stormed the line 5 HOURS early for President Trump in The Villages, Florida.



One guy slept on an air mattress overnight just to hear him speak.



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FUENTE: Con información de EFE