Representante republicano en Florida muestra su agenda: alivio a impuestos, menos burocracia y defensa constitucional en educación

El representante estatal Tom Fabricio busca reducir el costo de vida, modernizar trámites vehiculares y reforzar principios constitucionales en las aulas durante la sesión de Florida de 2026

Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee, Florida.

Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee, Florida. 

HOUSE
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Al iniciar la sesión legislativa de Florida, el representante estatal Tom Fabricio (R–Miami Lakes) anunció que su trabajo se enfocará en buscar las reformas al impuesto a la propiedad, simplificar los registros vehiculares y la protección constitucional en educación, con el objetivo de aliviar el costo de vida, agilizar el gobierno y fortalecer valores cívicos para las familias floridanas.

Fabricio subrayó que la asequibilidad sigue siendo una presión clave para los residentes del estado y que el crecimiento de Florida exige políticas que no expulsen a las familias de sus comunidades. “Abordar reformas significativas para bajar los impuestos a la propiedad y ofrecer alivio a los propietarios no es opcional; es una necesidad”, afirmó en su comunicado.

Prioridades legislativas clave para 2026

En materia de impuestos, Fabricio impulsa el proyecto HB 6027, que busca corregir vacíos técnicos en la portabilidad del Homestead para garantizar que los propietarios puedan transferir sus ahorros fiscales acumulados a una nueva vivienda cuando se mudan, tal como fue la intención de los votantes.

En paralelo, promueve HB 841, una iniciativa para modernizar el sistema de renovación del registro vehicular mediante verificación electrónica y la eliminación de las calcomanías estatales, con el fin de reducir trámites obsoletos y ahorrar tiempo y dinero a los contribuyentes.

Asimismo, anunció la reintroducción de HB 115, que establece un mecanismo de compensación para residentes que viven cerca de canteras de piedra caliza en el noroeste de Miami-Dade y han sufrido daños a sus propiedades por explosiones repetidas, fijando reglas claras para la evaluación y el pago de reclamaciones.

Finalmente, Fabricio respalda HB 147, un proyecto que exige a los maestros jurar la defensa de la Constitución de Florida y la Constitución de Estados Unidos, como parte de un esfuerzo por reforzar la educación cívica y la protección de las libertades fundamentales en las aulas.

Fabricio resumió el espíritu de su agenda al decir que “esta sesión es una oportunidad para hacer el trabajo de la gente, aliviar el costo de vida, agilizar el gobierno y fortalecer principios constitucionales en la educación”.

Sobre educación, añadió que las constituciones “son la columna vertebral de nuestra república y deben ser respetadas y defendidas en las aulas del estado”.

En síntesis, la agenda 2026 de Fabricio, que es especialista en seguros, combina alivio económico, eficiencia gubernamental y énfasis cívico, con proyectos específicos que buscan impacto directo y medible en la vida diaria de los floridanos.

