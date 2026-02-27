viernes 27  de  febrero 2026
EXILIO CUBANO

Vigilia en Miami honra a fallecidos y sobrevivientes en lancha de Florida atacada en costas cubanas

Decenas de exiliados y activistas se reunieron la noche del jueves para rendir homenaje a los cuatro cubanos muertos, los seis heridos en el incidente marítimo y exigir cambios políticos en la isla.

A la vigilia asistieron decenas de exiliados cubanos, así como integrantes de organizaciones y movimientos que promueven la libertad en Cuba.

A la vigilia asistieron decenas de exiliados cubanos, así como integrantes de organizaciones y movimientos que promueven la libertad en Cuba.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Durante la concentración, los asistentes encendieron velas y corearon consignas contra el régimen cubano.

Durante la concentración, los asistentes encendieron velas y corearon consignas contra el régimen cubano.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Dariel López, amigo de los fallecidos y sobrevivientes.

Dariel López, amigo de los fallecidos y sobrevivientes.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. Decenas de cubanos exiliados y miembros de movimientos por la libertad de Cuba participaron la noche de este jueves en una vigilia realizada frente al restaurante Versailles Restaurant en homenaje a los cubanos fallecidos en el tiroteo de la lancha procedente de Florida ocurrido frente a las costas de la isla.

Durante la concentración, los asistentes encendieron velas y corearon consignas contra el Gobierno cubano, al tiempo que pidieron el fin del sistema político vigente y exigieron justicia por las muertes ocurridas en el incidente marítimo.

Lee además
La Habana, Cuba. 
Investigación

Tripulante de lancha muerto en ataque de guardacostas en Cuba quería prender "la chispa" contra la dictadura
Imagen de referencia del reporte policial emitido por la Oficina del Sheriff del Condado Monroe.  
BAJO INVESTIGACIÓN

Reporte policial confirma que lancha del tiroteo en Cuba fue robada en los cayos de la Florida

A la vigilia asistieron decenas de exiliados cubanos, así como integrantes de organizaciones y movimientos que promueven la libertad en Cuba, quienes calificaron el suceso como un hecho que ha conmocionado a la comunidad cubana en el sur de Florida.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con varios participantes, quienes coincidieron en señalar que el episodio ha generado indignación y dolor entre los exiliados y que consideran necesario mantener la presión internacional para esclarecer lo ocurrido.

Temas
Te puede interesar

Régimen cubano identifica a los cuatro fallecidos en el tiroteo de la lancha procedente de Florida

El régimen de Cuba es desmentido por uno de los "supuestos heridos" que "detuvieron": "Estoy en EEUU"

Tío de herido en operación en aguas cubanas dice en Miami que está en "shock"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alberto Carvalho habla con la prensa.
INVESTIGACIÓN

FBI allana propiedades del exsuperintendente de escuelas de Miami-Dade Alberto Carvalho

James Uthmeier, fiscal general de Florida.
PESQUISA ESTATAL

Florida abre investigación tras mortal ataque de guardacostas cubanos a embarcación de EEUU

Roberto Azcorra Consuegra (derecha), durante una entrevista en el barrio de la Pequeña Habana en Miami, Florida. 
FLORIDA

El régimen de Cuba es desmentido por uno de los "supuestos heridos" que "detuvieron": "Estoy en EEUU"

Venezuela, el proyecto de Marco Rubio
OPINIÓN

Venezuela, el proyecto de Marco Rubio

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
TENSIÓN

Díaz-Canel esgrime defensa nacional tras ataque de guardacostas cubano a lancha civil de EEUU

Te puede interesar

A la vigilia asistieron decenas de exiliados cubanos, así como integrantes de organizaciones y movimientos que promueven la libertad en Cuba.
EXILIO CUBANO

Vigilia en Miami honra a fallecidos y sobrevivientes en lancha de Florida atacada en costas cubanas

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
VENEZUELA

Maduro pide "desestimar" su caso por narcotráfico tras negarle EEUU la licencia para pagar su defensa

Imagen referencial del suceso.
NOMBRES REVELADOS

Régimen cubano identifica a los cuatro fallecidos en el tiroteo de la lancha procedente de Florida

La exsecretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, habla con la prensa después de su declaración ante el Comité de Supervisión de la Cámara mientras investigan los vínculos con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein, en Chappaqua, Nueva York, el 26 de febrero de 2026.
CONGRESO

Hillary Clinton dice que su esposo "no sabía nada" de los crímenes de Epstein tras prestar testimonio

Vivienda en venta en Texas.
EEUU

Tasa hipotecaria baja del 6% por primera vez desde abril de 2022