Vigilia en Miami honra a fallecidos y sobrevivientes en lancha de Florida atacada en costas cubanas

A la vigilia asistieron decenas de exiliados cubanos, así como integrantes de organizaciones y movimientos que promueven la libertad en Cuba.

MIAMI . Decenas de cubanos exiliados y miembros de movimientos por la libertad de Cuba participaron la noche de este jueves en una vigilia realizada frente al restaurante Versailles Restaurant en homenaje a los cubanos fallecidos en el tiroteo de la lancha procedente de Florida ocurrido frente a las costas de la isla.

Durante la concentración, los asistentes encendieron velas y corearon consignas contra el Gobierno cubano, al tiempo que pidieron el fin del sistema político vigente y exigieron justicia por las muertes ocurridas en el incidente marítimo.

A la vigilia asistieron decenas de exiliados cubanos, así como integrantes de organizaciones y movimientos que promueven la libertad en Cuba, quienes calificaron el suceso como un hecho que ha conmocionado a la comunidad cubana en el sur de Florida.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con varios participantes, quienes coincidieron en señalar que el episodio ha generado indignación y dolor entre los exiliados y que consideran necesario mantener la presión internacional para esclarecer lo ocurrido.