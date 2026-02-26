El régimen de Cuba es desmentido por uno de los "supuestos heridos" que "detuvieron": "Estoy en EEUU"

Roberto Azcorra Consuegra (derecha), durante una entrevista en el barrio de la Pequeña Habana en Miami, Florida.

MIAMI — Roberto Azcorra Consuegra, cubano de 25 años que La Habana reportó como uno de los heridos durante el ataque de guardacostas contra una lancha de Florida , desmintió al régimen castrista que lo ubica en una lista como uno de los tripulantes seis tripulantes de la embarcación que resultaron heridos.

Azcorra afirma que se encuentra en la ciudad de Miami. Concedió una entrevista a la agencia EFE y fue fotografiado en las cercanías del restaurante Versalles, icónico restaurante cubano ubicado en La Pequeña Habana.

El comunicado oficial del régimen cubano, 10 personas viajaban en la embarcación, de ellos cuatro están muertos y que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el supuesto intercambio, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas.

El incidente se produjo en horas de la mañana del miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH", de acuerdo con el comunicado oficial del castrismo.

El comunicado identificó a los seis sobrevivientes, quienes resultaron heridos y permanecen bajo custodia: Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.

Azcorra negó haber estado en el barco y saber de cualquier plan relacionado con el hecho que afirma la dictadura de La Habana, pese a conocer a la tripulación.

"Sí (los conozco), hemos compartido, tengo fotos con algunos de ellos, hemos cenado juntos, tomado una cerveza o un café. Somos amistades. Pero yo no tenía conocimiento de ningún plan ni de ninguna acción", afirmó en Miami, en referencia a las acusaciones del régimen.

Según el Ministerio del Interior de Cuba, la Tropa Guardafrontera cubana mató el miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que, según el régimen, no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y supuestamente abrió fuego contra la embarcación policial.

Asimismo, el régimen informó que uno de los fallecidos fue identificado como Michel Ortega Casanova, mientras continúan los trabajos para establecer la identidad de las otras tres víctimas mortales.

"Aseguran que estoy ahí, y eso no es cierto"

Azcorra Consuegra añadió que su relación con algunos de los tripulantes de la embarcación era cercana a nivel personal, aunque precisó que, "por los nombres" no los conoce bien, sino "más por los apodos y las imágenes, que por sus nombres", en referencia a la lista difundida por las autoridades de la isla.

A su juicio, su inclusión en la lista podría vincularse a imágenes en redes sociales donde aparece junto a algunos tripulantes de la lancha, de los que cuatro murieron y seis quedaron heridos.

"Puede ser que por esas publicaciones me estén vinculando. Pero lo importante es que ponen mi nombre y aseguran que estoy ahí, y eso no es cierto. Eso es lo que no entiendo y lo que me parece más grave", agregó.

El joven relató que salió de Cuba en 2017 "tras robar una lancha de la Guardafrontera", cuerpo que el miércoles disparó contra los 10 tripulantes de la lancha, y que desde entonces reside en Estados Unidos, donde ha mantenido una postura crítica frente al régimen cubano.

"Yo soy activista, desde Cuba ya tenía una posición y aquí he seguido activo en contra de la dictadura. Tengo un historial que ellos conocen y pienso que por ahí puede venir todo", sostuvo.

Azcorra Consuegra aseguró que recibió la noticia con "sorpresa" después de que le enviaran un enlace con la lista, en la que aparecía su nombre.

"Vi mi nombre y desde ahí empezó todo. Me sorprendió completamente. No entiendo por qué afirman que yo estoy allá cuando yo estoy aquí", dijo.

Autoridades en EEUU aún no lo contacta

El joven señaló que, hasta ahora, ninguna autoridad estadounidense lo ha contactado por el caso.

"Por ahora no he recibido ningún llamado, pero estoy listo para colaborar si hiciera falta. No tengo nada que ocultar y estoy dispuesto a aclarar lo que sea necesario", concluyó.

La confusión refleja las dudas en Florida sobre la versión oficial del Ministerio del Interior (Minint) cubano, que el miércoles reportó el operativo porque el barco supuestamente no obedeció cuando le pidieron el alto en aguas territoriales y disparó a la embarcación policial cubana.

Reacción de Estados Unidos

El impacto del suceso ya comenzó a sentirse en Estados Unidos. El estado de Florida anunció la apertura de una investigación sobre la muerte de las cuatro personas que viajaban en la lancha con matrícula del estado de Florida FL7726SH.

“He ordenado a la Oficina de Fiscalía Estatal que trabaje con nuestros socios federales, estatales y policiales para iniciar una investigación”, señaló el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en redes sociales.

“El gobierno cubano no es de fiar y haremos todo lo que esté en nuestra mano para pedir cuentas a estos comunistas”, añadió.

Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Washington está recopilando su propia información sobre lo ocurrido.

“No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que ellos nos han dicho, y estoy muy, muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo que ocurrió aquí”, dijo Rubio a la prensa desde San Cristóbal y Nieves, donde participa en una cumbre con líderes caribeños.

“A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia”, agregó.

FUENTE: Con información de EFE y AFP