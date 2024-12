Residentes indignados de Sweetwater protestan frente a la policía municipal

El video, divulgado en Only In Dade y por el propio Departamento de Policía de Sweetwater, muestra cómo el agente, tras pedirle a la mujer que abandonara la oficina de administración, se abalanzó sobre ella mientras estaba sentada, diciendo que esperaría para pagar su renta. Según las imágenes, el agente no intentó desescalar la situación; por el contrario, optó por un uso de fuerza que los residentes consideran desproporcionado.