lunes 2  de  noviembre 2026
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Harry Kane asegura que cambiaría el Balón de Oro por el título de la Liga de Campeones

El inglés Harry Kane, quien hace días recibió el Balón de Oro por primera vez en su carrera, señaló que ganar la copa con el Bayern Múnich sería "increíble"

El atacante inglés del Bayern Múnich, Harry Kane (izq), celebra con sus compañeros luego de anotar el segundo gol de su equipo en un partido contra el Real Madrid, el 7 de abril de 2026.

El atacante inglés del Bayern Múnich, Harry Kane (izq), celebra con sus compañeros luego de anotar el segundo gol de su equipo en un partido contra el Real Madrid, el 7 de abril de 2026.

THOMAS COEX / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- El flamante ganador del Balón de Oro, Harry Kane, afirmó este lunes que cambiaría ese galardón por alzar la Liga de Campeones.

"El Balón de Oro de la semana pasada fue una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida y en mi carrera", admitió el delantero del Bayern Múnich en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Atlético de Madrid el martes.

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"Pero vivir momentos con el equipo, celebraciones con el club, poder levantar la Liga de Campeones con el Bayern sería una sensación increíble", consideró.

El internacional inglés insistió en que juega para disfrutar del éxito con sus compañeros.

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"Los trofeos colectivos son la razón por la que jugamos al fútbol. El aspecto de equipo en nuestro deporte es muy, muy importante", dijo Kane.

El delantero del Bayern insistió en que "el Balón de Oro es un gran hito", pero lo bonito es vivir emociones con sus compañeros.

Por eso, "elegiría la Liga de Campeones, pero tengo la oportunidad de conseguir ambos: veremos qué pasa", afirmó.

Kane agradeció los elogios que por la mañana le dirigió el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, al que calificó como "uno de los mejores entrenadores de esta era".

Simeone lo puso como ejemplo para los jóvenes de lo lejos que se puede llegar con trabajo y constancia.

"Ganar el Balón de Oro fue un logro enorme para mí: he tenido que superar muchos desafíos en mi carrera, algunas personas no pensaban que llegaría tan lejos", dijo Kane en el estadio Metropolitano.

Kane recordó su derrota en ese recinto como jugador el Tottenham en la final de la Champions de 2019 frente al Liverpool.

"Ojalá podamos tener un buen recuerdo mañana", dijo Kane.

"Vuelvo a jugar aquí la semana que viene con Inglaterra contra España y luego, ojalá, volvamos otra vez para la final de la Liga de Campeones" -que también se disputará en el Metropolitano-, sentenció.

Udinese cambia de timonel

El Udinese, penúltimo de la liga de Italia, despidió este lunes al entrenador alemán Kosta Runjaic y se convirtió en el quinto club de la competición en despedir a su técnico en lo que va de la temporada.

Runjaic será reemplazado por Paolo Zanetti, que ha entrenado, entre otros, a Venezia, Empoli y Verona. El nuevo timonel firmó contrato hasta el final del curso.

"Los caminos del técnico (Runjaic) y de los Bianconeri se separan tras más de dos años marcados por importantes objetivos alcanzados", indicó el club de Friuli.

FUENTE: AFP

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