¿Saldrá en Halloween? Estas son las calles que estarán cerradas en el sur de Florida

MIAMI. — La celebración de Halloween este sábado traerá cierres de vías, desvíos y restricciones de acceso en distintos puntos del sur de Florida, donde las autoridades se preparan para recibir a miles de personas disfrazadas, incluidos niños que recorrerán los vecindarios en busca de dulces.

Miami Beach figura entre las ciudades con mayores modificaciones a la circulación. Desde las 4:00 p. m., quedarán cerradas las avenidas Lenox, Michigan, Jefferson, Meridian, Euclid, Pennsylvania y Drexel, en los cruces con Lincoln Road, entre Lincoln Lane South y Lincoln Lane North. Se mantendrá el acceso local a garajes y estacionamientos por las calles 16 y 17.

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El paseo peatonal acogerá actividades para niños de 5:30 a 7:30 p. m., seguidas de música y espectáculos desde las 8:00 p. m. hasta la 1:00 a. m. La Ciudad anunció que desviará los tranvías gratuitos South Beach Loop A y B hacia las calles 16 y 17, respectivamente.

Restricciones en varios municipios

La Policía de Miami Beach también limitará la circulación en Lakeview entre las 5:00 p. m. y la medianoche. Solamente los residentes podrán acceder en vehículos, utilizando Cherokee Avenue y presentando un comprobante de domicilio. La calle 51 permanecerá abierta, mientras que Fisher Park tendrá restricciones de acceso.

En South Miami, Sunset Drive cerrará entre US-1 y Red Road desde las 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. El tránsito será desviado hacia SW 73rd Street. Allí se desarrollará el evento familiar Safe Streets entre las 4:00 y las 7:00 p. m.

En Broward, Wilton Drive permanecerá cerrado desde NE 20th Street hasta Five Points a partir de las 9:00 a. m. del sábado y reabrirá a las 4:00 a. m. del domingo, debido a la celebración de Wicked Manors.

Por su parte, la Policía de Miami advirtió sobre cierres y mayor presencia de peatones en Wynwood y Brickell, e instó a los conductores a planificar rutas alternativas.

Cómo disfrutar sin exponerse a riesgos

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras recomienda reducir la velocidad, prestar atención a los niños que puedan aparecer entre vehículos estacionados y cruzar únicamente por intersecciones o pasos peatonales, siempre que sea posible.

Los menores deben permanecer acompañados por adultos, utilizar disfraces que no dificulten la visión y llevar elementos reflectantes o linternas para aumentar su visibilidad durante la noche.

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos aconseja que los padres revisen los dulces antes de permitir su consumo, descarten envoltorios abiertos o alterados y comprueben los ingredientes cuando existan alergias alimentarias.

Las autoridades también insisten en evitar conducir bajo los efectos del alcohol y recurrir a un conductor designado o a servicios de transporte cuando sea necesario.