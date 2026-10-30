viernes 30  de  octubre 2026
CELEBRACIÓN CON ORDEN

¿Saldrá en Halloween? Estas son las calles que estarán cerradas en el sur de Florida

Las autoridades anunciaron restricciones en Miami Beach, Miami, South Miami y Wilton Manors. Las familias que salgan a pedir dulces deberán extremar la vigilancia de los menores

Celebración de Halloween en Miami Beach.

Celebración de Halloween en Miami Beach.

D. CASTROPÉ GPT2
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— La celebración de Halloween este sábado traerá cierres de vías, desvíos y restricciones de acceso en distintos puntos del sur de Florida, donde las autoridades se preparan para recibir a miles de personas disfrazadas, incluidos niños que recorrerán los vecindarios en busca de dulces.

Miami Beach figura entre las ciudades con mayores modificaciones a la circulación. Desde las 4:00 p. m., quedarán cerradas las avenidas Lenox, Michigan, Jefferson, Meridian, Euclid, Pennsylvania y Drexel, en los cruces con Lincoln Road, entre Lincoln Lane South y Lincoln Lane North. Se mantendrá el acceso local a garajes y estacionamientos por las calles 16 y 17.

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El paseo peatonal acogerá actividades para niños de 5:30 a 7:30 p. m., seguidas de música y espectáculos desde las 8:00 p. m. hasta la 1:00 a. m. La Ciudad anunció que desviará los tranvías gratuitos South Beach Loop A y B hacia las calles 16 y 17, respectivamente.

Restricciones en varios municipios

La Policía de Miami Beach también limitará la circulación en Lakeview entre las 5:00 p. m. y la medianoche. Solamente los residentes podrán acceder en vehículos, utilizando Cherokee Avenue y presentando un comprobante de domicilio. La calle 51 permanecerá abierta, mientras que Fisher Park tendrá restricciones de acceso.

En South Miami, Sunset Drive cerrará entre US-1 y Red Road desde las 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. El tránsito será desviado hacia SW 73rd Street. Allí se desarrollará el evento familiar Safe Streets entre las 4:00 y las 7:00 p. m.

En Broward, Wilton Drive permanecerá cerrado desde NE 20th Street hasta Five Points a partir de las 9:00 a. m. del sábado y reabrirá a las 4:00 a. m. del domingo, debido a la celebración de Wicked Manors.

Por su parte, la Policía de Miami advirtió sobre cierres y mayor presencia de peatones en Wynwood y Brickell, e instó a los conductores a planificar rutas alternativas.

Cómo disfrutar sin exponerse a riesgos

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras recomienda reducir la velocidad, prestar atención a los niños que puedan aparecer entre vehículos estacionados y cruzar únicamente por intersecciones o pasos peatonales, siempre que sea posible.

Los menores deben permanecer acompañados por adultos, utilizar disfraces que no dificulten la visión y llevar elementos reflectantes o linternas para aumentar su visibilidad durante la noche.

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos aconseja que los padres revisen los dulces antes de permitir su consumo, descarten envoltorios abiertos o alterados y comprueben los ingredientes cuando existan alergias alimentarias.

Las autoridades también insisten en evitar conducir bajo los efectos del alcohol y recurrir a un conductor designado o a servicios de transporte cuando sea necesario.

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