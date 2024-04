Scott: "Biden envía a cientos de miles de inmigrantes no investigados a Florida"

MIAMI .- La campaña de reelección del senador floridano Rick Scott denunció que el gobierno de Joe Biden estaría enviando a “cientos de miles de inmigrantes no investigados” al estado de la Florida, a través del programa de ‘parole humanitario’.

Will Hampson, portavoz del equipo electoral de Scott, afirmó que “si bien Joe Biden y los demócratas afirman que la crisis en la frontera sur no es culpa suya, simultáneamente están enviando a cientos de miles de extranjeros ilegales no investigados a Florida, como parte de un programa que ellos mismos crearon”.