Spirit Airlines envía un niño que viajaba solo en un vuelo equivocado

“El niño siempre estuvo bajo el cuidado y supervisión de un miembro del equipo Spirit y tan pronto como descubrimos el error, tomamos medidas inmediatas para comunicarnos con la familia y reconectarlos”, señala el documento, en el que extienden sus disculpa a los involucrados por esta lamentable experiencia.

Un momento aterrador

María Ramos, abuela de Casper, de seis años de edad, explicó a la estación de televisión que era la primera vez que el menor viajaba en avión y se encontraba sumamente emocionada de traerlo al suroeste de Florida.

“Me dijeron: 'No, él no está en este vuelo. Perdió su vuelo’. Le dije: 'No, no podía perder su vuelo porque tengo la etiqueta de check-in'”, dijo Ramos, al recordar lo que califica como “una de las cosas más aterradoras que jamás haya experimentado”.

Ramos insistió a la azafata por el niño y preguntó si se lo habían entregado en Filadelfia, a lo que la mujer dijo que no. Aunque su maleta de alguna manera logró llegar al Aeropuerto Internacional de Southwest, Casper, que logró contactar por teléfono a su abuela para avisarle que había aterrizado, se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Orlando, a cuatro horas de distancia.

Exige respuestas a Spirit Airlines

María Ramos informó que Spirit Airlines se ofreció a reembolsar el viaje, pero que ella lo único que pide son respuestas. Desea conocer cómo fue que el pequeño terminó en Orlando.

“Quiero que me llamen. Me dejen saber cómo terminó mi nieto en Orlando. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Lo bajaron del avión? La azafata, después de que la mamá le entregó los documentos, ¿lo dejó ir solo? ¿Se subió solo al avión equivocado?”, cuestionó.

Ante esto, la aerolínea aseguró en su comunicado que lleva a cabo investigaciones internas sobre lo sucedido y reafirmó la “seriedad” y “responsabilidad” con la que se toma la seguridad de los pasajeros a la hora de transportarlo.

FUENTE: Con información de WINK News