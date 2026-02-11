miércoles 11  de  febrero 2026
The Miami Foundation anuncia $2 millones en becas universitarias para estudiantes de Miami-Dade

Algunas convocatorias tienen fecha límite en marzo, otras se extienden hasta mayo, ofrecen apoyo financiero de hasta $10,000 por estudiante y recursos gratuitos para facilitar el acceso a la educación superior

Estudiante graduado del Miami-Dade College, junto a la presidenta de la institución Madeline Pumariega.&nbsp;

Sureidy Rodríguez (Archivo)
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- The Miami Foundation anunció en comunicado de prensa la disponibilidad de más de dos millones de dólares en becas universitarias para estudiantes de Miami-Dade, financiadas gracias a aportes de socios municipales y del condado, así como donantes privados.

Algunas convocatorias tienen fecha límite en marzo, mientras que otras se extenderán hasta mayo de 2026, dependiendo del programa específico, advierte el comunicado de prensa. La fundación anima a los interesados a hacer las solicitudes lo antes posible a través del portal oficial de becas de la fundación en miamifoundation.org/scholarships/#students, donde también pueden consultar los requisitos específicos, fechas límite y documentación necesaria para cada programa.

La iniciativa respalda a estudiantes que cursan carreras en áreas como ciencia, artes, servicio comunitario, derecho y otros campos profesionales, fortaleciendo además el desarrollo de la futura fuerza laboral del condado.

Quiénes pueden beneficiarse y qué montos están disponibles

De acuerdo con la fundación, las becas están dirigidas a estudiantes que demuestren potencial académico, necesidad económica y compromiso con su desarrollo personal y educativo. Los solicitantes pueden ser alumnos de último año de secundaria, estudiantes universitarios actuales o adultos que regresan a completar estudios superiores, formación técnica o certificaciones profesionales.

Cada programa tiene criterios específicos que pueden incluir promedio académico (GPA), área de estudio, institución educativa o participación comunitaria. Los montos varían según la beca y los fondos disponibles cada año, pero en la mayoría de los casos oscilan entre cinco mil y diez mil dólares. Algunas ayudas son de pago único y otras pueden renovarse según el rendimiento académico. Los estudiantes pueden postularse a más de una beca y los fondos pueden utilizarse en universidades, colegios comunitarios o programas técnicos acreditados en Estados Unidos y, en ciertos casos, en el extranjero.

Recursos en línea y apoyo adicional

Como parte de su compromiso con la equidad educativa, The Miami Foundation amplió sus herramientas digitales para acompañar a estudiantes y familias en el proceso universitario. Entre los recursos disponibles figuran un Help Desk gratuito de ayuda financiera atendido por expertos, una calculadora del costo universitario, orientación para planificar la vida después de la graduación y acceso a cientos de becas externas adicionales. Estos materiales se encuentran en miamifoundation.org/scholarships/resources.

“¿Otorgar becas para brindar recursos a estudiantes merecedores en Miami? ¡Reto aceptado!”, expresó Rebecca Fishman Lipsey, presidenta y directora ejecutiva de The Miami Foundation.

“Queremos darle a los estudiantes de Miami todas las herramientas educativas que tenemos, porque la educación cambia futuros: no solo el de los estudiantes, sino también el de futuros empleadores, padres y líderes comunitarios. Estamos profundamente agradecidos con nuestros generosos donantes y socios corporativos que hacen posible el acceso al aprendizaje a través de nueve oportunidades únicas de becas”.

El llamado a donar y el ejemplo de la familia Epstein

La fundación también invita a individuos y empresas a establecer o contribuir a fondos de becas para ampliar el alcance de estas oportunidades. Los donantes pueden incluso personalizar y nombrar las becas, generando un impacto duradero en la comunidad.

“Establecer una beca con The Miami Foundation es una forma de mantener vivo el espíritu de nuestro hermano”, afirmó Michael Epstein, representante de la beca Alan R. Epstein “Reach for the Stars”, creada en memoria de Alan Epstein, fallecido en 2018 en un accidente automovilístico mientras regresaba de la Universidad de Florida.

“Cada año, es una alegría seleccionar a estudiantes que encarnan la visión, el impulso y la promesa académica de Alan. Esta beca es más que un apoyo financiero; se trata de que los estudiantes sepan que su comunidad los ve, cree en ellos y reconoce los obstáculos que han superado”.

Socios y respaldo institucional

Entre los patrocinadores y socios de las becas se encuentran The Related Group, la familia Aronovitz, The Ortega Foundation, Give Kids A Chance, la Ciudad de Miami, The Little Haiti Revitalization Trust, DRRT, The Kozyak Minority Mentoring Foundation y el College Assistance Program (CAP), que trabaja en cooperación con las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (M-DCPS) para apoyar a estudiantes con necesidades financieras no cubiertas.

Impacto en cifras: 2025 y 2026

El año pasado, The Miami Foundation ayudó a 888 estudiantes a acceder a becas, distribuyendo un total de 2.29 millones de dólares.

En 2026, además del nuevo fondo de dos millones de dólares, la fundación patrocinó el transporte para la primera Feria de Becas de Miami, organizada por Infinite Scholars y YMCA South Florida. Más de 900 estudiantes de último año de M-DCPS asistieron y recibieron en conjunto más de 22 millones de dólares en ofertas de becas otorgadas en el momento. En un evento similar en Broward se concedieron más de 55 millones adicionales, lo que convirtió al sur de Florida en la feria de becas más grande en la historia nacional de Infinite Scholars, con más de 77 millones de dólares en oportunidades para estudiantes locales.

Fundada en 1967, The Miami Foundation ha invertido más de 905 millones de dólares en la comunidad, en colaboración con más de 1.000 titulares de fondos y 60.000 donantes, consolidándose como uno de los principales motores filantrópicos del Gran Miami.

