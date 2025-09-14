Fundación Kiwanis apoya a jóvenes con becas por $140,000

En el evento, realizado en Calle Dragones en el corazón de la Pequeña Habana, fueron reconocidos 12 nuevos beneficiarios

MIAMI.- La Fundación Kiwanis de la Pequeña Habana celebró recientemente la 38ª edición de su ceremonia anual Future Leaders Through Education, en la que entregó más de $140,000 en becas a más de 40 jóvenes del sur de Florida.

En el evento, realizado en Calle Dragones en el corazón de la Pequeña Habana, fueron reconocidos 12 nuevos beneficiarios —algunos ausentes por compromisos académicos— y más de 20 estudiantes que recibieron la renovación de su apoyo.

Desde 1987, la Fundación ha otorgado becas a más de 500 estudiantes, acompañándolos no solo con ayuda financiera, sino también con mentoría personalizada para asegurar que inicien y completen con éxito su educación universitaria.

“Sabemos que el costo de la educación superior sigue siendo una barrera para muchas familias, especialmente en la comunidad hispana. Nuestro compromiso es derribar esos obstáculos y brindar a los jóvenes las herramientas necesarias para convertirse en líderes”, señaló la organización.

El programa de becas, que se distingue por su continuidad durante cuatro años, cuenta con el respaldo de socios comunitarios como Amerant Bank, James & Valerie Korth Family Foundation, Coca-Cola Beverages Florida, Miami Heat Charitable Fund y Boucher Brothers.

A través de su fundación, el Club Kiwanis de la Pequeña Habana ha impulsado durante décadas iniciativas educativas, deportivas, culturales y sociales que benefician a miles de familias en el sur de la Florida. Su objetivo es claro: crear oportunidades, inspirar liderazgo juvenil y fortalecer a la comunidad.