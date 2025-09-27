sábado 27  de  septiembre 2025
Fundación de Karol G anuncia becas para madres adolescentes

Con este programa de becas, la fundación que creó la artista colombiana Karol G se propone ayudar a madres adolescentes que viven en pobreza

La cantante colombiana Karol G asiste a la gala inaugural de su Fundación Con Cora Land en Miami, Florida, el 22 de febrero de 2025.&nbsp;

La cantante colombiana Karol G asiste a la gala inaugural de su Fundación Con Cora Land en Miami, Florida, el 22 de febrero de 2025. 

AFP/Giorgio Viera
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Fundación Con Cora de Karol G anuncia el lanzamiento de su programa “Becas Con Cora” en Urabá, una subregión de Antioquia, Colombia, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes.

Con este programa de becas, la fundación que creó la artista colombiana une fuerzas con la Fundación Juanfe a beneficio de madres adolescentes, de entre 16 y 20 años, que viven en pobreza.

El programa tendrá una duración de dos años.

Ambas fundaciones trabajan juntas desde 2022 con el propósito de transformar la vida de mujeres colombianas en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Impulsada por el propósito de la Fundación Con Cora de que la educación abre puertas y transforma vidas, la iniciativa busca impactar directamente y empoderar a las jóvenes madres en Colombia, brindándoles educación, recursos y oportunidades para alcanzar independencia económica.

"Esta iniciativa representa un paso crucial para abordar las barreras sistémicas que enfrentan las jóvenes madres en condiciones de vulnerabilidad," dijo Valentina Bueno, directora ejecutiva de la Fundación Con Cora. "Al brindar educación y recursos, no solo estamos empoderando a estas mujeres, sino también generando un cambio a largo plazo que beneficia a las familias, las comunidades y las futuras generaciones."

A través de este programa de becas, la Fundación Con Cora reafirma su compromiso con la reducción de la pobreza y la promoción de oportunidades para mujeres en Colombia, asegurando que cada paso adelante tenga un impacto duradero en la sociedad, indicó la organización en un comunicado.

