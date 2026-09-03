jueves 3  de  septiembre 2026
CRISIS

Tri-Rail enfrenta posibles recortes por falta de $60 millones en fondos estatales

El ferrocarril regional que une a Miami-Dade, Broward y Palm Beach podría reducir frecuencias y eliminar temporalmente sus recorridos de fin de semana si no alcanza un acuerdo financiero

Trenes de cercanía Tri-Rail, de Miami a West Palm Beach.

Trenes de cercanía Tri-Rail, de Miami a West Palm Beach.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Tri-Rail, el servicio ferroviario que conecta Miami-Dade, Broward y Palm Beach, enfrenta una nueva crisis financiera que podría traducirse en menos trenes y la eliminación de los recorridos de fin de semana durante los próximos dos años.

La preocupación gira alrededor de aproximadamente 60 millones de dólares en recursos estatales cuya entrega permanece pendiente.

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Aunque la Legislatura de Florida autorizó hasta esa cantidad para respaldar las operaciones, los fondos se encuentran bajo la administración de Florida Rail Enterprise y todavía son objeto de negociaciones entre funcionarios estatales y representantes de los tres condados.

El estado proporcionó 10 millones de dólares para comenzar el nuevo año fiscal. Sin embargo, la administración de Tri-Rail considera que se trata de una solución provisional incapaz de garantizar el funcionamiento a largo plazo.

“Ese financiamiento es esencial para los servicios de Tri-Rail”, aseveró el director ejecutivo, Víctor García. Según explicó, la falta de un acuerdo obligaría a determinar qué operaciones tendrían que modificarse o eliminarse para mantener activo el ferrocarril.

Trenes de fin de semana

Los recorridos de sábados y domingos aparecen entre las primeras alternativas de reducción. También podrían revisarse las frecuencias durante los días laborables, a pesar de que la autoridad ferroviaria no ha presentado todavía un calendario concreto ni ha aprobado recortes.

Garcia advirtió que, sin una fuente estable de recursos, Tri-Rail podría agotar sus fondos disponibles dentro de dos años. La situación ocurre después de que el servicio alcanzara un récord de 4.5 millones de viajes anuales y un promedio cercano a 15.000 pasajeros diarios.

El tren recorre unas 72 millas y opera 19 estaciones entre Mangonia Park, en Palm Beach, y Miami. Para numerosos trabajadores y estudiantes representa una alternativa al automóvil y permite conexiones con aeropuertos y otros medios de transporte.

Garcia comparó la cantidad de usuarios diarios con el flujo vehicular de un carril completo de la Interestatal 95. A su juicio, una reducción considerable obligaría a miles de pasajeros a conducir o buscar otros medios, con posibles efectos sobre la congestión regional.

Pasajes más caros desde octubre

La incertidumbre financiera coincide con un aumento promedio de 10% en las tarifas, aprobado para entrar en vigor el 1 de octubre. El pase mensual subirá de 155 a 165 dólares, mientras la tarifa fija de cinco dólares para viajes de fin de semana permanecerá sin cambios.

Tri-Rail también conservará descuentos para estudiantes, menores, adultos mayores, personas con discapacidades y participantes del programa empresarial. La autoridad calcula ingresos ferroviarios por aproximadamente 15.6 millones de dólares dentro de un presupuesto anual superior a 150 millones.

El incremento de los pasajes, por tanto, cubriría solamente una parte de las necesidades operativas. La continuidad del servicio dependerá de las conversaciones con el Departamento de Transporte de Florida y de un eventual modelo en el que Miami-Dade, Broward y Palm Beach asumirían gradualmente una mayor responsabilidad financiera.

Por ahora, los horarios continúan sin cambios. No obstante, la advertencia coloca sobre la mesa una pregunta que trasciende a los pasajeros: cuánto está dispuesta a invertir la región para conservar uno de sus principales enlaces de transporte público.

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