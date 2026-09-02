miércoles 2  de  septiembre 2026
FLORIDA

Claman en Miami por la defensa de Ceuta frente a consulado español

Múltiples manifestaciones de solidaridad con Ceuta fueron realizadas en decenas de ciudades en España, así como importantes urbes europeas y estadounidenses

Solidaridad con Ceuta, en Miami.

Solidaridad con Ceuta, en Miami.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Solidaridad con Ceuta, en Miami.

Solidaridad con Ceuta, en Miami.

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Juan José Núñez, representante de la agrupación política española Partido Popular (PP) en Miami, durante manifestación de sSolidaridad con Ceuta, en Miami.

Juan José Núñez, representante de la agrupación política española Partido Popular (PP) en Miami, durante manifestación de sSolidaridad con Ceuta, en Miami.

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Españoles de varios orígenes, Galicia entre ellas, en manifeatación de solidaridad con Ceuta, en Miami.

Españoles de varios orígenes, Galicia entre ellas, en manifeatación de solidaridad con Ceuta, en Miami.

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Solidaridad con Ceuta, en Miami.

Solidaridad con Ceuta, en Miami.

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Solidaridad con Ceuta, en Miami.

Solidaridad con Ceuta, en Miami.

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Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Un centenar de españoles y simpatizantes acudieron a las inmediaciones del Consulado General de España en Miami para manifestar su solidaridad con el pueblo de Ceuta y reclamar al Gobierno español defender el territorio nacional.

“La invasión por más de miles de personas a Ceuta ha sido demostrada contundentemente que estaba orquestada por Marruecos”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS Juan José Núñez, representante de la agrupación política española Partido Popular (PP) en Miami.

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En efecto, el 30 y 31 de julio alrededor de 80 000 personas irrumpieron en la frontera entre Marruecos y Ceuta, enclave español en territorio norafricano desde 1580, lo que ha provocado el colapsa en la ciudad autónoma y el malestar generalizado de la población.

“Ya sabemos que, días antes, el Centro Nacional de Inteligencia Español avisó al Gobierno español que había una concentración muy extraña en la frontera, y que el propio presidente de Ceuta (Juan Jesús Vivas Lara) llamó directamente a la Moncloa (sede del Gobierno español) y Pedro Sánchez (presidente del Gobierno español) no hizo nada. El gobierno de Sánchez no hizo nada”, rememoró Núñez.

De hecho, la prensa en España recoge el informe que la Policía Nacional ha entregado a la Audiencia Nacional sobre la crisis en Ceuta en el que concluye que la entrada de masiva respondió a una “configuración táctica” que buscó, en primer lugar, “colapsar el sistema de gestión fronteriza”, para luego provocar la “apertura de puertas” en la frontera por la falta de capacidad de respuesta de España, haciendo que los irregulares cruzasen a pie.

Todo ello, ante la “total permisividad” de los gendarmes marroquíes, que no realizaron “ninguna tentativa seria de tratar de reducir, dispersar o alejar” a la masa de personas del perímetro fronterizo. Todo lo contrario, algunos agentes participaron “guiando” el cruce a través del agua y les derivaban hacia la playa.

Vea el resumen de vídeos que adjuntamos aquí.

Para el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que rubrica el informe de 55 páginas, el cruce no fue “algo accidental”, cuya generación pueda asociarse a un factor “ocasional o espontáneo”.

“La posición de Pedro Sánchez con respecto a Marruecos ha sido de servilismo. Hace unos años los marroquíes jaquearon el teléfono móvil de Pedro Sánchez, de su mujer y de varios ministros, y quién sabe lo que Marruecos sepa que Sánchez no quiere se divulgue”, subrayó el representante del PP en Miami.

La pregunta sobre si Marruecos tiene algún tipo de información, control o elemento de presión sobre Pedro Sánchez es objeto de debate político y especulación mediática en España. Hasta el momento, no existen declaraciones de Marruecos, tampoco pruebas judiciales o institucionales concluyentes que confirmen un chantaje.

“Todo esto es muy extraño”, aseguró Núñez. “De la noche a la mañana, Pedro Sánchez cambia la postura que siempre habíamos tenido tradicionalmente con el Sáhara Occidental y de repente, sin contar con su gente (Partido Socialista Obrero Español y socios de Gobierno), sin contar con el Congreso de los Diputados, y manifiesta que Marruecos tiene derecho al territorio del Sáhara Occidental. Y a partir de ahí no ha parado de hacer acciones a favor de Marruecos”.

Una de las manifestantes en Miami, Esther O'Harnon, oriunda de Melilla, la otra ciudad autónoma española en territorio norafricano, desde 1497, asegura que su familia en el enclave melillense tiene miedo.

“Tienen mucha preocupación, miedo, indignación y un sentimiento de abandono con respecto a su situación por el gobierno actual español, que no ha estado a la medida de las circunstancias”, señaló.

El miedo tiene por fundamento el sistema político social y cultural que impera en Marruecos.

“Si Marruecos llegara a invadir y España se queda de brazos cruzados, todo cambiaría. Perderíamos las libertades que se han vivido en España”, subrayó.

Ciertamente, Marruecos reclama derechos territoriales sobre Ceuta y Melilla. Incluso el rey, monarca absoluto y ejecutivo, y del país magrebí, Mohamed VI, clama por la ocupación de esos territorios.

“Ceuta y Melilla han sido territorios españoles mucho antes de que Marruecos existiera como estado en 1956, y no tiene ningún derecho a reclamar Ceuta y Melilla porque Ceuta y Melilla”, recalcó el representante del PP en Miami.

“Además, tanto el pueblo ceutí como el melillense quieren ser seguir siendo españoles como toda la vida. Nunca han sido de Marruecos y nunca lo serán”, concluyó.

Por otra parte, un manifestante en Miami, nacido en Cuba, pero nacionalizado español por sangre resumió: “Ceuta y Melilla son españolas, y punto en boca”.

La jornada de solidaridad con Ceuta, que incluye igualmente a Melilla, se propagó a decenas de ciudades en España, así como importantes urbes europeas y estadounidenses.

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