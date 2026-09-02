Juez frena temporalmente demanda de Florida contra píldora abortiva

MIAMI. — Un juez federal suspendió temporalmente la demanda presentada por Florida y Texas que busca revocar la aprobación nacional de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados para interrumpir embarazos durante las primeras diez semanas de gestación.

El juez principal Reed O’Connor, del Distrito Norte de Texas, concedió la pausa solicitada por el Departamento de Justicia.

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El caso quedará detenido hasta el 1 de diciembre o hasta que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) concluya su revisión sobre la seguridad del fármaco, lo que ocurra primero. Florida y Texas aceptaron la suspensión.

Impugnación de alcance nacional

Los fiscales generales de ambos estados presentaron la demanda en diciembre de 2025. Además de cuestionar la aprobación original concedida por la FDA en 2000, solicitan revertir decisiones posteriores que ampliaron las condiciones de uso y distribución.

Entre los cambios impugnados aparecen la extensión del periodo de utilización, la reducción de consultas médicas presenciales y la autorización para que farmacias certificadas dispensen el medicamento.

Los estados también cuestionan su envío por correo y citan la Ley Comstock, una norma federal de 1873 que restringía la distribución postal de materiales relacionados con el aborto.

Florida y Texas argumentan que la agencia federal no evaluó adecuadamente los riesgos antes de flexibilizar las restricciones. La FDA, organizaciones médicas y los fabricantes defienden que la mifepristona es segura y eficaz cuando se utiliza según las indicaciones autorizadas.

El medicamento suele administrarse junto con misoprostol y forma parte de más de 60% de los abortos realizados en Estados Unidos durante las primeras diez semanas del embarazo. También puede utilizarse dentro del tratamiento médico de determinados abortos espontáneos.

Fabricantes no logran cerrar el caso

O’Connor rechazó una solicitud de GenBioPro y Danco Laboratories para desestimar la demanda. Esta decisión permite que el litigio continúe cuando termine la pausa, pero no anticipa cómo resolverá el juez las reclamaciones de los estados.

GenBioPro expresó confianza en que la nueva evaluación federal reafirmará las conclusiones anteriores sobre la seguridad y efectividad del medicamento. La FDA mantiene en curso el estudio y deberá decidir si modifica los requisitos especiales que regulan su prescripción y distribución.

La Corte Suprema de Estados Unidos ya examinó otra impugnación relacionada con la mifepristona en 2024. En esa ocasión, los magistrados concluyeron por unanimidad que los médicos y organizaciones demandantes no tenían legitimación para presentar el caso. El tribunal no resolvió la controversia científica ni la legalidad de las decisiones de la FDA.

Sin cambios inmediatos en Florida

La suspensión mantiene las condiciones federales actuales, pero no anula las restricciones particulares de cada estado. En Florida, la legislación prohíbe utilizar la telemedicina para realizar abortos y exige que los medicamentos destinados a ese procedimiento sean entregados personalmente por un médico. Tampoco permite su distribución mediante correo o servicios de mensajería.

Por tanto, la pausa judicial no amplía el acceso dentro de Florida. Su principal efecto consiste en postergar una demanda que, si prosperara en sus términos más amplios, podría retirar la mifepristona del mercado nacional, incluso en estados donde el aborto permanece permitido.