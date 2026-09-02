Carlos III inaugura exposición del simbólico Tapiz de Bayeux junto a Emmanuel Macron

LONDRES.- Los reyes británicos, Carlos III y Camila, inauguran este miércoles, junto al presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte, la exposición del emblemático Tapiz de Bayeux, una impresionante obra de 70 metros de largo que describe la conquista normanda de Inglaterra en el año 1066 y que nunca antes había salido de Francia desde su creación.

Aunque la exposición no se abrirá al público hasta la semana próxima (el 10 de septiembre), los jefes de Estado marcan así con su presencia el simbolismo de esta exposición, verdadero 'plato fuerte' de la visita de dos días de Macron al Reino Unido.

Los monarcas británicos y sus invitados franceses recorrerán esta tarde juntos el tapiz expuesto en el Museo Británico, y se detendrán en algunos momentos clave descritos en esa obra, como la coronación de Harold Godwinson y su muerte, alanceado en la Batalla de Hastings. Los curadores de la exposición les explicarán el significado de las principales escenas.

También el primer ministro británico, Andy Burnham, acompañará a los jefes de Estado en este recorrido, antes de recibir mañana miércoles en su residencia deL 10 de Downing Street a la pareja de los Macron.

En Downing Street, Macron y Burnham tratarán los temas de contenido más 'político' de la visita, como la continuidad de la asistencia a Ucrania -siendo Francia y Reino Unido, junto con Alemania, los principales valedores de las tesis ucranianas- y la evolución de la situación en Oriente Medio, en un momento en que Estados Unidos desliga cada vez más sus intereses de los que preocupan a los europeos.

También se prevé que la inmigración centre parte de esas conversaciones, ya que el control migratorio del Canal de la Mancha -con inmigrantes que tratan de llegar al Reino Unido desde costas francesas- se ha convertido en uno de los principales asuntos de preocupación entre los británicos, y el Gobierno laborista, tanto el actual como el anterior de Keir Starmer, se jacta constantemente de haber reducido las cifras de llegadas de inmigrantes.

FUENTE: EFE