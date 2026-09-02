miércoles 2  de  septiembre 2026
MEDIDAS

Marco Rubio insta a no mantener operación comercial con Nicaragua tras reforma que afianza poder de Ortega

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que la enmienda constitucional socava la ficción democrática y priva al país de elecciones en forma indefinida

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

SAUL LOEB/ AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON.- El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, instó a los países a no mantener operaciones comerciales con Nicaragua, luego de que el Congreso de ese país aprobó la reforma constitucional que priva al país de elecciones libres para afianzar a Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder que ejercen desde 2007.

Al hacer su llamado categórico, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que la enmienda del Legislativo controlado por la pareja autoritaria "socavó la ficción democrática de Nicaragua" para "consolidar su dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas".

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"Ayer, la Asamblea Nacional de los Murillo-Ortega destripó lo que quedaba de la democraia de Nicaragua en la segunda reescritura constituconal en dos años", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense

Agregó que "las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los Gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad en el hemisferio".

Rubio, el primer latino en asumir el cargo, insistió en que "la guerra de Murillo y Ortega contra la democracia amenaza la estabilidad y la prosperidad" regionales.

"La Administración Trump mantiene su compromiso de identificar e implementar medidas para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas por Murillo y Ortega, incluso en foros como la Organización de los Estados Americanos (OEA). Respaldamos el derecho de los nicaragüenses a decidir el futuro de su país"

Medidas en la OEA

“EEUU implementará medidas en la próxima Ministerial de Relaciones Exteriores de la OEA para asegurar que nuestro hemisferio deje de hacer negocios, como de costumbre, con esta dictadura”.

Hace dos semanas, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una reunión de cancilleres para abordar la situación en Nicaragua.

FUENTE: Con información de Marco Rubio, red X, EFE

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