miércoles 29  de  octubre 2025
POLÍTICA

Grupo IDEA denuncia amenazas a la democracia en Guatemala y pide acción a la OEA

Los exmandatarios manifestaron su preocupación, por los intentos judiciales de "deslegitimar" al actual gobierno de Bernardo Arévalo

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ganó con el partido Movimiento Semilla,&nbsp; con cuyos Fiscales Departamentales dio una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, el 6 de julio de 2023.

AFP
Candidato presidencial de Guatemala,&nbsp; Bernardo Arévalo.

AFP
El Grupo IDEA.

Pagina Web del GRUPO IDEA
Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA

DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - Los exjefes de Estado y de Gobierno que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) alertaron sobre las graves amenazas que enfrenta la democracia en Guatemala, ante lo que calificaron como una actuación persistente del Ministerio Público orientada a criminalizar e inhabilitar al partido oficial Movimiento Semilla e intentar anular los resultados electorales de 2023.

En una declaración emitida el 29 de octubre de 2025, el Grupo IDEA expresó su preocupación por la inestabilidad institucional derivada de los intentos judiciales de deslegitimar al actual gobierno, señalando que tales acciones ponen en riesgo el ejercicio legítimo del poder otorgado por la voluntad popular.

Clausura del IX Diálogo Presidencial del Grupo IDEA y Miami Dade College. En la foto: Jamil Mahuad, Osvaldo Hurtado, Miguel Ángel Rodríguez, José María Aznar, Nelson J. Mezerhane G., Madelaine Pumariega, Javier Martínez Acha, Andrés Pastrana, Asdrúbal Aguiar, Carlos Blanco, David Smolansky y Jorge ‘Tuto’ Quiroga. 
ACTIVIDAD

Personalidades confirman asistencia al 10° diálogo presidencial del Grupo IDEA

"Persecución judicial"

IDEA, recordó que en su pronunciamiento del 16 de julio de 2023 ya habían denunciado los intentos por suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, partido que respaldó la candidatura presidencial de Bernardo Arévalo. En un comunicado posterior, del 28 de agosto de 2023, el grupo destacó las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para frenar la persecución judicial contra Arévalo y su compañera de fórmula, Karin Herrera Aguilar.

En el nuevo documento, los integrantes del Grupo IDEA instan al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a su Consejo Permanente y a la CIDH a adoptar, conforme a la Carta Democrática Interamericana, todas las medidas necesarias para preservar la institucionalidad democrática en Guatemala y garantizar el ejercicio legítimo del gobierno.

La declaración fue suscrita por 27 exmandatarios, entre ellos Mario Abdo, Felipe Calderón, Laura Chinchilla, Iván Duque, Guillermo Lasso, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Mariano Rajoy, quienes ratificaron su compromiso con la defensa de la democracia y el respeto al mandato popular en la región.

IDEA GUATEMALA 2025

FUENTE: Comunicado Grupo IDEA

