Personalidades confirman asistencia al 10° diálogo presidencial del Grupo IDEA

María Corina Machado, de Venezuela (Premio nobel de la Paz); José María Aznar, España (expresidente de Gobierno); Laura Chinchilla, Costa Rica (expresidenta); Andrés Pastrana, Colombia (expresidente); Luis Alberto Lacalle, Uruguay (expresidente); Hipólito Mejía, República Dominicana (expresidente); Federico Franco, Paraguay (expresidente); Luis Almagro (exsecretario general de la OEA); Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU; Rosa María Payá, elegida miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Berta Valle, presentadora de televisión y activista nicaragüense por los derechos humanos; Álvaro Uribe, Colombia (expresidente) y Jorge “Tuto” Quiroga, Bolivia (expresidente), son algunas de las personalidades confirmadas hasta el momento al décimo diálogo presidencial del Grupo Iniciativa Democrática de España y Las Américas (IDEA), que por décimo año consecutivo se reúne en la sede de Miami Dade College, esta vez con el tema "América Latina y el final de las dictaduras".

El foro de presentaciones y análisis, de gran relevancia para una evaluación geopolítica y la defensa de la democracia en la región, tendrá lugar el miércoles, 12 de noviembre de 2025, en el Miami Dade College (MDC).

El Diálogo Presidencial cuenta con el respaldo institucional del Miami Dade College y su Cátedra Fundacional Mezerhane sobre la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos.

Qué es grupo IDEA, cómo y cuándo surge

El Grupo IDEA se define como un “foro ad hoc” internacional integrado por expresidentes de Iberoamérica y España, con un propósito común: observar, analizar y promover la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.

La organización nace después de que el 9 de abril de 2015 se firmara la denominada “Declaración de Panamá”, en ese propio país.

El contexto de su surgimiento podría identificarse con la creciente preocupación por la erosión de la democracia en varios países de la región, lo que motivó a exmandatarios a crear un mecanismo de vigilancia y apoyo mutuo.

El accionar del grupo

El grupo Idea emite declaraciones y pronunciamientos públicos ante sucesos específicos que estén relacionados con el desempeño democrático como elecciones, crisis institucionales o vulneraciones de derechos humanos en los países.

También ofrece observación y acompañamiento electoral, por ejemplo, como intentó hacerlo con el envío de una delegación de expresidentes a Venezuela con motivo de las elecciones del 28 de julio de 2024; la acción fue frustrada por el régimen en control del país.

Asimismo, IDEA se pronuncia en contra de reformas que permitan reelecciones indefinidas u otras modificaciones que, a juicio de quienes la integran, debilitan el sistema democrático.

Al actuar desde la sociedad civil e involucrar a personalidades de alto perfil, IDEA busca generar visibilidad, respaldo internacional y presión política hacia gobiernos con déficits democráticos.

Detalles del 10mo diálogo

La jornada se desarrollará en el Wolfson Campus del Miami Dade College (300 N.E. Segunda Avenida), específicamente en el Auditorio, salón 1261 del Edificio 1.

El programa oficial se extenderá desde las 9 a.m. hasta la 1 p.m., con un periodo previo de Inscripción programado de 8:00 a 8:45 a.m.

Quienes deseen asistir al plenario pueden inscribirse a través del siguiente enlace.

