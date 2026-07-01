miércoles 1  de  julio 2026
COMUNICADO

Grupo IDEA señala al régimen de agravar la tragedia en Venezuela

La misiva expresa solidaridad con las víctimas del terremoto, critica la respuesta de la dictadura y llama a la comunidad internacional a respaldar la reconstrucción del país

Personas observan escombros de edificios derrumbados este jueves, en La Guaira (Venezuela).&nbsp; Algunos civiles apoyen en las labores, mientras llega la ayuda.&nbsp;

Personas observan escombros de edificios derrumbados este jueves, en La Guaira (Venezuela).  Algunos civiles apoyen en las labores, mientras llega la ayuda. 

EFE/ Ronald Peña R.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Más de treinta expresidentes y exjefes de Gobierno de Iberoamérica, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), difundieron este miércoles un manifiesto en el que expresan su solidaridad con las víctimas del devastador terremoto que sacudió Venezuela y plantean que la tragedia representa también un desafío para el futuro político y democrático del país.

En el documento, los exmandatarios sostienen que la magnitud del desastre dejó en evidencia la incapacidad del régimen chavista, ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez, para responder a la emergencia humanitaria, al tiempo que destacan el papel desempeñado por la ayuda internacional durante las primeras horas posteriores al sismo. También alertan sobre la necesidad de que la reconstrucción del país esté acompañada por un proceso de recuperación de la legitimidad democrática.

El manifiesto hace además un llamado a los gobiernos democráticos a respaldar al pueblo venezolano en esta etapa y cuestiona las restricciones que, según sus firmantes, impiden el regreso al país de la líder opositora María Corina Machado para acompañar a las víctimas y sus familiares.

El Grupo IDEA considera que la tragedia trasciende el ámbito político y enfrenta valores humanitarios con intereses económicos.

A continuación, el texto completo del manifiesto suscrito por los integrantes del Grupo IDEA, fechado el 1 de julio de 2026.

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