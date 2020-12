Guaidó pide a los venezolanos salir a las calles el 12D

Los señalamientos los hizo en una rueda de prensa con medios de comunicación nacionales e internacionales, desde la Plaza de Los Palos Grandes, en el estado Miranda, la mañana de este lunes 7 de diciembre, en donde además ratificó que la jornada de 6D no fue una elección.

Destacó la “contundente” respuesta de rechazo que dieron los venezolanos al no acudir a la convocatoria a pesar de las amenazas y chantajes del régimen, que fueron desde decir que el que no votara no comía; hasta plantear que al que no votara lo botaban (de su trabajo).

“Ayer (domingo 6 de diciembre) no hubo una elección en Venezuela, y no porque no hubo participación, sino porque no habían condiciones, porque secuestraron los partidos, porque no había posibilidad de elegir. A nuestros aliados en el mundo les decimos: no hubo una elección. Ayer no pudimos elegir, lamentablemente; si hubiera ocurrido, hoy estuviéramos celebrando en Venezuela”.

Dijo que el efecto que tendrá la consumación del fraude va a ser el mismo de la Constituyente: ninguno.

Guaidó, también Presidente del Parlamento nacional, agradeció las manifestaciones de rechazo a la consumación del fraude del régimen; que han hecho públicas hasta la mañana de este lunes, Inglaterra, el Grupo de Lima, Europa, entre otros.

El Presidente del Gobierno interino de Venezuela, estuvo acompañado en la rueda de prensa, por la directiva de la Asamblea Nacional, así como por varios diputados.

Ahora a la calle el 12D

Tras cumplir con la “tarea” de quedarse en casa el 6D; Guaidó llamó a los venezolanos a dar el siguiente paso en la lucha, y el mismo consiste en participar en la Consulta Popular que arrancó este lunes 7 de diciembre en la modalidad digital, pero que también será presencial el 12D.

“El 12 de diciembre el pueblo organizado y movilizado, la Consulta Popular se expresa en la calle; esa va a ser la respuesta contundente de la mayoría que no se rinde. La Consulta Popular es un claro mecanismo para rechazar a la dictadura”.

Informó Guaidó que a pocas horas de haberse iniciado la Consulta Popular vía remota, la participación era “increíble”.

Aclaró que la victoria se tendrá cuando se pueda elegir libremente, cuando no haya inseguridad alimentaria, cuando regresen al país los millones de venezolanos que migraron de manera forzosa.

Sobre la presencia de Rafael Correa y José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela; del primero dijo que “debe ir primero a darle la cara a la justicia de su país; para luego hablar de democracia en Venezuela”; mientras que del segundo indicó que es “un cómplice” de violaciones de derechos humanos (en referencia al respaldo al régimen).