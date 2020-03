Hugh Laurie sabe qué diría el doctor House del coronavirus

Con el coronavirus causando estragos en la población de todo el mundo, Laurie ha querido ofrecer consejo para combatir a la pandemia comentando en redes sociales qué diría, según él, el doctor House ante la situación que se vive con el COVID-19.

"No puedo hablar por House, obviamente, debido a que nadie me ha escrito un buen guion para que lo interprete, pero estoy bastante seguro que él no diría que el coronavirus es un 'caso por resolver'. Esto es una pandemia, no un problema de diagnóstico. La única forma de resolverla es estando juntos pero manteniendo las distancias", explicaba el actor.

Embed https://twitter.com/hughlaurie/status/1242586780873953281

De esta forma, el interprete británico daba ánimos a aquellos personas que están padeciendo la enfermedad o que han tenido que confinarse en casa para aplanar la curva de contagios, como también recordaba el necesario espacio social que debe haber, de dos metros, para evitar propagar el virus.

De momento, tanto el rodaje de series de televisión como de películas está paralizado en Hollywood. Se estima que las pérdidas provocadas por el COVID-19 ascenderán hasta los 20.000 millones de dólares debido a la suspensión temporal de grabaciones, retraso de estrenos y problemas de distribución.