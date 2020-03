J Balvin y Families Belong Together se unen para educar a los niños

Families Belong Together se dedica a ponerle fin a las separaciones y detenciones de familias migrantes en los Estados Unidos y volver a unir a las familias que han sido separadas.

En tal sentido, la organización decidió facilitar parte de su programa para ayudar a los padres y cuidadores que educan y entretienen a los niños que están en sus casa por los cierres escolares ante el coronavirus.

"Ahora más que nunca, debemos pensar en las familias que están sufriendo y que no tienen la opción de estar juntos en sus hogares, pero no solamente por el tema del virus. También a todos los migrantes que están huyendo de la violencia y la pobreza en todas partes del mundo. Estoy colaborando con Families Belong Together porque además de luchar contra la separación y la detención familiar, usan el poder del arte, incluso dibujando, como terapia para los niños que están en situaciones traumatizantes", dijo J Balvin.

Por otra parte, Paola Luisi, co-directora de Families Belong Together, indicó que esta iniciativa es oportuna para crear empatía en los hogares.

“Originalmente creamos este currículo para agrandar la imaginación de los niños que han sido separados de sus familias en la frontera y traer el arte a sus vidas. Ahora, las familias estadounidenses tienen la oportunidad de usar estos materiales como una herramienta para enseñar empatía en sus hogares en solidaridad con los niños, que tampoco tienen acceso a la escuela en la frontera”, declaró Luisi.

El programa de Families Belong Together está disponible en su página web. El mismo, incluye el libro "Coloreando Sin Fronteras", actividades para los niños y el arte del álbum de J Balvin que pueden colorear.

La página web es http://https://www.familiesbelongtogether.org/homewithkids/