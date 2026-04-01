martes 7  de  abril 2026
TENDENCIAS

La mexicana Amaranta Venegas lleva su propuesta del contenido editado al 'streaming' en vivo y la moda internacional

La creadora de contenido Amaranta Venegas combina moda, 'lifestyle' y transmisiones en directo en una propuesta que refleja cómo está cambiando la relación entre los creadores digitales y sus audiencias

Amaranta Venegas.

Amaranta Venegas.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Primero fue la foto cuidada. Después, el video corto. Ahora, la cámara encendida sin cortes, sin edición, sin red. La evolución del contenido digital se puede leer en la trayectoria de quienes lo producen, y el caso de Amaranta Venegas, creadora mexicana enfocada en moda, lifestyle y entretenimiento, lo ilustra con claridad. En pocos años, pasó de construir una narrativa visual cuidada en redes sociales a transmitir en vivo frente a una audiencia que participa en tiempo real. El salto no es solo de formato. Es de exposición.

La industria del streaming en vivo atraviesa un momento de consolidación. Las plataformas de transmisión en directo superaron los 240 millones de usuarios activos mensuales a nivel global en 2025, con un tiempo promedio de sesión que ronda los 95 minutos diarios. La categoría de contenido no relacionado con videojuegos, que incluye conversación, moda y estilo de vida, ya representa el 32% del total de horas consumidas.

Lee además
El comunicador Jhonatan Olivares.
INSPIRACIÓN

Jhonatan Olivares habla de "La Fórmula" que transforma vidas a través del contenido digital
Juan Suárez, creador de contenido y educador financiero.
CONSEJOS

La alfabetización financiera pendiente en el mundo hispanohablante, según Juan Suárez, creador de contenido

Amaranta Venegas entendió eso antes que muchos. A través de transmisiones semanales, ha logrado trasladar su estética y su estilo a un espacio más espontáneo, donde la conversación fluye sin intermediarios y la conexión con su comunidad se vuelve directa. No es una ruptura con lo que venía haciendo. Es una extensión natural. El contenido editado le dio identidad. El streaming le dio cercanía.

Un estudio de la Universidad de Michigan encontró que el 73% de los espectadores regulares de transmisiones en vivo entre 18 y 29 años reporta conexiones emocionales fuertes con las comunidades de los creadores que sigue. Ese dato explica por qué la interacción en directo se ha convertido en un activo estratégico para quienes construyen audiencias de largo plazo. La posibilidad de compartir en tiempo real, de responder preguntas o simplemente de estar presente redefine la relación entre creador y comunidad.

Pero la proyección de Amaranta Venegas no se limita a las pantallas. Su participación en la Semana de la Moda de Nueva York en 2025 la situó en uno de los principales circuitos de la industria a nivel global, una plataforma que amplía alcance, pero que también implica una exposición a nuevos públicos y contextos. La conversación dejó de ser local.

Según el informe de tendencias de medios y entretenimiento 2026 de EY, la economía de los creadores está transitando del marketing de influencia hacia modelos de colaboración estratégica donde los creadores construyen comunidades y desarrollan propiedad intelectual. Amaranta Venegas opera en esa lógica: sus colaboraciones con marcas de moda, belleza y retail mantienen coherencia con su contenido habitual, lo que permite que su audiencia perciba autenticidad en lugar de publicidad.

De cara a 2026, su enfoque apunta hacia la diversificación de formatos y la profundización de la experiencia con su comunidad. No se trata de multiplicar plataformas por multiplicar, sino de generar espacios de conexión en un contexto donde el consumo de contenido es cada vez más fragmentado.

Amaranta Venegas forma parte de una generación que está redefiniendo los límites del entretenimiento digital. Su propuesta no se limita a una sola plataforma, se adapta a distintos formatos manteniendo una identidad reconocible.

En un entorno donde lo efímero domina gran parte de la conversación, lo que Amaranta Venegas construye apunta hacia algo distinto: una presencia que evoluciona pero que no pierde coherencia. Y eso, en esta industria, es cada vez más difícil de encontrar.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por A M A (@amarantavp)

Temas
Te puede interesar

Unión Europea investiga a Google por usar contenidos para su IA sin compensación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
TENSIONES

Trump sobre Irán: Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás

La tripulación de un helicóptero UH-60 Blackhawk se prepara para un vuelo durante la Operación Furia Épica.
¿Cómo ocurrió?

La doble operación de EEUU para llevar a cabo el audaz rescate de sus pilotos en el corazón de Irán

Néstor Olivares, de 50 años, acusado en este caso.
FRAUDE

Arrestan a contratista en Miami-Dade acusado de cobrar más de $200 mil por obra que nunca realizó

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
MEDIDA CONTROVERSIAL

DeSantis firma ley que faculta a Florida para designar organizaciones terroristas nacionales

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el depuesto dicctador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha), junto a su esposa Cilia Flores (izquierda), y sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack , durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York.
EEUU

Juez federal impide a defensa de Maduro compartir pruebas con Diosdado Cabello y otros acusados

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
Estrecho de Ormuz

Trump asegura que está en "negociaciones intensas" con Irán a pocas horas de su ultimátum

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Richard Lamondin, candidato al Senado estatal de Florida.
ELECCIONES 2026

Demócrata de Miami abandona campaña al Congreso para disputar escaño clave del Senado de Florida

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el depuesto dicctador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha), junto a su esposa Cilia Flores (izquierda), y sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack , durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York.
EEUU

Juez federal impide a defensa de Maduro compartir pruebas con Diosdado Cabello y otros acusados

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
TENSIONES

Trump sobre Irán: Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás

El programa suprime recargos en cuentas en colección y permite, en promedio, reducir cerca de un 30% del monto en los casos elegibles.
ALIVIO LOCAL

Miami-Dade activa "Luz Verde": ventana para saldar multas y recuperar licencias sin recargos