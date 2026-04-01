La mexicana Amaranta Venegas lleva su propuesta del contenido editado al 'streaming' en vivo y la moda internacional

Primero fue la foto cuidada. Después, el video corto. Ahora, la cámara encendida sin cortes, sin edición, sin red. La evolución del contenido digital se puede leer en la trayectoria de quienes lo producen, y el caso de Amaranta Venega s, creadora mexicana enfocada en moda, lifestyle y entretenimiento, lo ilustra con claridad. En pocos años, pasó de construir una narrativa visual cuidada en redes sociales a transmitir en vivo frente a una audiencia que participa en tiempo real. El salto no es solo de formato. Es de exposición.

La industria del streaming en vivo atraviesa un momento de consolidación. Las plataformas de transmisión en directo superaron los 240 millones de usuarios activos mensuales a nivel global en 2025, con un tiempo promedio de sesión que ronda los 95 minutos diarios. La categoría de contenido no relacionado con videojuegos, que incluye conversación, moda y estilo de vida, ya representa el 32% del total de horas consumidas.

Amaranta Venegas entendió eso antes que muchos. A través de transmisiones semanales, ha logrado trasladar su estética y su estilo a un espacio más espontáneo, donde la conversación fluye sin intermediarios y la conexión con su comunidad se vuelve directa. No es una ruptura con lo que venía haciendo. Es una extensión natural. El contenido editado le dio identidad. El streaming le dio cercanía.

Un estudio de la Universidad de Michigan encontró que el 73% de los espectadores regulares de transmisiones en vivo entre 18 y 29 años reporta conexiones emocionales fuertes con las comunidades de los creadores que sigue. Ese dato explica por qué la interacción en directo se ha convertido en un activo estratégico para quienes construyen audiencias de largo plazo. La posibilidad de compartir en tiempo real, de responder preguntas o simplemente de estar presente redefine la relación entre creador y comunidad.

Pero la proyección de Amaranta Venegas no se limita a las pantallas. Su participación en la Semana de la Moda de Nueva York en 2025 la situó en uno de los principales circuitos de la industria a nivel global, una plataforma que amplía alcance, pero que también implica una exposición a nuevos públicos y contextos. La conversación dejó de ser local.

Según el informe de tendencias de medios y entretenimiento 2026 de EY, la economía de los creadores está transitando del marketing de influencia hacia modelos de colaboración estratégica donde los creadores construyen comunidades y desarrollan propiedad intelectual. Amaranta Venegas opera en esa lógica: sus colaboraciones con marcas de moda, belleza y retail mantienen coherencia con su contenido habitual, lo que permite que su audiencia perciba autenticidad en lugar de publicidad.

De cara a 2026, su enfoque apunta hacia la diversificación de formatos y la profundización de la experiencia con su comunidad. No se trata de multiplicar plataformas por multiplicar, sino de generar espacios de conexión en un contexto donde el consumo de contenido es cada vez más fragmentado.

Amaranta Venegas forma parte de una generación que está redefiniendo los límites del entretenimiento digital. Su propuesta no se limita a una sola plataforma, se adapta a distintos formatos manteniendo una identidad reconocible.

En un entorno donde lo efímero domina gran parte de la conversación, lo que Amaranta Venegas construye apunta hacia algo distinto: una presencia que evoluciona pero que no pierde coherencia. Y eso, en esta industria, es cada vez más difícil de encontrar.