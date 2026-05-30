sábado 30  de  mayo 2026
OPERACIÓN

EEUU abate a tres presuntos narcotraficantes en nuevo bombardeo sobre embarcación en el Pacífico

La lancha "transitaba por una conocida ruta del narcotráfico del este del Pacífico y realizaba operaciones de narcotráfico", dijo el Comando Sur de EEUU

Según el CENTCOM, tres varones narcoterroristas murieron durante la operación en el Pacífico colombiano, el 29 de mayo de 2026. Ningún efectivo militar estadounidense resultó dañado

Según el CENTCOM, "tres varones narcoterroristas murieron" durante la operación en el Pacífico colombiano, el 29 de mayo de 2026. Ningún efectivo militar estadounidense resultó dañado

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron la muerte de tres supuestos "narcoterroristas" en un nuevo bombardeo sobre embarcaciones de supuesto tráfico de droga en aguas del Pacífico colombiano.

"El 29 de mayo y por orden del comandante del Mando Sur, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó un ataque letal contra una embarcación de las organizaciones terroristas", publicó el Comando Sur estadounidense en un comunicado.

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Según el CENTCOM, "tres varones narcoterroristas murieron durante esta acción. Ningún efectivo militar estadounidense resultó dañado".

La lancha "transitaba por una conocida ruta del narcotráfico del este del Pacífico y realizaba operaciones de narcotráfico", explicó Washington sin dar más información al respecto.

Operaciones militares

Los costos de estas operaciones militares ascienden a 4.700 millones de dólares, según el proyecto que destaca el despliegue de aviones AC-130J Ghostrider, cazas F-35 y destructores de misiles guiados, así como unos 15.000 miembros del personal militar estadounidense.

El otro gran argumento contra estos ataques es legal, ya que los juristas cuestionan el uso letal de la fuerza fuera de sus aguas territoriales.

Las autoridades estadounidenses aseguran que los ataques interrumpieron algunas rutas marítimas de narcotráfico y derivaron en un aumento de las incautaciones de cocaína por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos, que alcanzaron más de 230.000 kilogramos en 2025, más del triple del promedio anual del servicio.

Pero aunque se trata de una cantidad enorme, palidece en comparación con el auge masivo de la producción de cocaína en Sudamérica, sobre todo en Colombia, la mayor fuente mundial de esa droga. Solo en Colombia, Naciones Unidas estima que la producción anual de cocaína ronda los 2,5 millones de kilogramos.

FUENTE: Con información de Europa Press

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