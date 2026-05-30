Asistencia para personas con necesidades durante el paso de un huracán

MIAMI.- Las autoridades condales insisten en que los refugios para personas con necesidades especiales son diferentes a los habilitados para la población general.
Si necesita asistencia médica diaria, como atención de enfermería, ayuda con medicamentos, asistencia de oxígeno, electricidad para equipo médico, y no tiene otro lugar adonde ir, usted podría ser admitido en un refugio que provee ayuda adicional
MIAMI.- Las autoridades condales insisten en que los refugios para personas con necesidades especiales son diferentes a los habilitados para la población general.
Si necesita asistencia médica diaria, como atención de enfermería, ayuda con medicamentos, asistencia de oxígeno, electricidad para equipo médico, y no tiene otro lugar adonde ir, usted podría ser admitido en un refugio que provee ayuda adicional.
Hay ciertos criterios de elegibilidad que debe cumplir para tener acceso a un refugio de necesidades especiales. Primero, debe llamar al 311 para conocer los requisitos y obtener información acerca del lugar más cercano.
Tenga en mente que los refugios para necesidades especiales proporcionan más atención médica y supervisión que un refugio para la población general.
Sepa también que los refugios para necesidades especiales no proporcionan el alto nivel de atención de un hospital o un centro médico de emergencia, pero sí provee cierto grado de atención.
De cualquier manera, tendrá refugio seguro y asistencia médica básica hasta que termine la emergencia.
Tendrá que llevar sus suministros médicos y medicamentos al refugio para necesidades especiales. Puede traer a quien normalmente se encargue del cuidado y animal de servicio para que le acompañen.
¿Tiene mascota? Este apartado es para usted
Los refugios generalmente están habilitados para acoger a las personas y muy pocos disponen de condiciones adecuadas para aceptar a las mascotas.
No obstante, la autoridad condal cuenta con refugios adonde puede acudir con sus animalitos, sean gatos o perros, así como aves, hurones, curieles, hámsteres, ratones y conejos, entre otros. Llame al 311 para obtener información.
Pero antes de acudir al refugio con sus mascotas, asegúrese que tiene sus documentos en regla:
Si vive en el condado Broward llame al número telefónico 311.
Por otra parte, en el condado Monroe, donde se encuentran los cayos del sur de la Florida y el extremo occidental de Los Everglades, también hay albergues donde aceptan mascotas.