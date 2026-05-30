Asistencia para personas con necesidades durante el paso de un huracán

Residentes de la Florida en un refugio durante el huracán Irma. ALVARO MATA

MIAMI.- Las autoridades condales insisten en que los refugios para personas con necesidades especiales son diferentes a los habilitados para la población general.

Si necesita asistencia médica diaria, como atención de enfermería, ayuda con medicamentos, asistencia de oxígeno, electricidad para equipo médico, y no tiene otro lugar adonde ir, usted podría ser admitido en un refugio que provee ayuda adicional.

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Hay ciertos criterios de elegibilidad que debe cumplir para tener acceso a un refugio de necesidades especiales. Primero, debe llamar al 311 para conocer los requisitos y obtener información acerca del lugar más cercano.

Tenga en mente que los refugios para necesidades especiales proporcionan más atención médica y supervisión que un refugio para la población general.

Sepa también que los refugios para necesidades especiales no proporcionan el alto nivel de atención de un hospital o un centro médico de emergencia, pero sí provee cierto grado de atención.

De cualquier manera, tendrá refugio seguro y asistencia médica básica hasta que termine la emergencia.

Tendrá que llevar sus suministros médicos y medicamentos al refugio para necesidades especiales. Puede traer a quien normalmente se encargue del cuidado y animal de servicio para que le acompañen.

¿Tiene mascota? Este apartado es para usted

Los refugios generalmente están habilitados para acoger a las personas y muy pocos disponen de condiciones adecuadas para aceptar a las mascotas.

No obstante, la autoridad condal cuenta con refugios adonde puede acudir con sus animalitos, sean gatos o perros, así como aves, hurones, curieles, hámsteres, ratones y conejos, entre otros. Llame al 311 para obtener información.

Pero antes de acudir al refugio con sus mascotas, asegúrese que tiene sus documentos en regla:

Prueba de dirección dentro de una zona ordenada a evacuar.

Documentación médica que muestre que las mascotas han sido vacunadas contra la rabia, sea perro o gato.

En caso de tener un perro, también debe portal la certificación de inscripción del Condado Miami-Dade.

Además, debe llevar suficiente comida para alimentar a sus mascotas.

Hasta cuatro mascotas son permitidas por familia.

La familia debe permanecer junto a las mascotas durante la estancia en el refugio.

Si vive en el condado Broward llame al número telefónico 311.

Por otra parte, en el condado Monroe, donde se encuentran los cayos del sur de la Florida y el extremo occidental de Los Everglades, también hay albergues donde aceptan mascotas.