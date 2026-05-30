La hotelera canadiense Blue Diamond se retira de Cuba

Un turista camina cerca de una bandera nacional cubana en el Hotel Melia International Varadero en la provincia de Matanzas, el 23 de octubre de 2020. Varadero, el balneario más importante de Cuba, reabre al turismo internacional, en medio de la pandemia del coronavirus.

La hotelera canadiense Blue Diamond Resorts, la de mayor crecimiento en Cuba en los pasados cinco años, anunció el cese de sus operaciones en la Isla, donde administra 62 establecimientos en los principales enclaves turísticos del país.

Luego del reporte no confirmado oficialmente de que la firma española Iberostar renunció a la administración de 12 hoteles en Cuba propiedad del conglomerado empresarial de los militares, GAESA, el medio de comunicación Diario de Cuba verificó que Blue Diamond comunicó una decisión similar a las agencias de viaje que comercializan sus negocios en la Isla.

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Según un mensaje distribuido por la empresa, propiedad de Sunwing Travel Group, "debido a la continuidad de las limitaciones operativas y las condiciones del mercado, Blue Diamond Resorts Cuba ha cesado ahora sus operaciones y el uso de su marca en todas sus actividades en Cuba y, por lo tanto, el contrato queda terminado con efecto inmediato".

Señala la hotelera que "el mercado turístico cubano está experimentando una dinámica cambiante, incluyendo la reducción y suspensión de vuelos hacia Cuba y limitaciones operativas, tales como la falta de suministro de combustible, electricidad, agua y otros insumos esenciales, incluidos alimentos y medicinas, así como interrupciones en la infraestructura y las comunicaciones, además de crecientes limitaciones logísticas que afectan diariamente al sector hotelero".

Añade que varios gobiernos extranjeros, entre ellos Canadá y el Reino Unido, "han emitido alertas de viaje para Cuba, recomendando a sus ciudadanos evitar los viajes no esenciales debido a las circunstancias antes señaladas".

"Las condiciones descritas han tenido un impacto adverso directo en la demanda turística. Asimismo, las operaciones hoteleras se han deteriorado hasta el punto de que ya no podemos mantener estándares de servicio internacionalmente aceptados", advierte.

El documento no menciona entre las razones del cese de operaciones el ultimátum de EEUU, que impondrá sanciones a partir del 5 de junio a empresas extranjeras que tengan negocios conjuntos con GAESA. Días atrás, la minera canadiense Sherritt International fue la primera afectada por un veto del Departamento de Comercio de EEUU.

Blue Diamond pide a las comercializadoras eliminar, "a la mayor brevedad posible, todas las referencias a Blue Diamond Resorts Cuba, sus signos distintivos y marcas registradas (por ejemplo, Blue Diamond Resorts Cuba, Blue Diamond Cuba, Royalton, Memories, Mystique y Resonance), su gestión y las operaciones hoteleras relacionadas en Cuba de sus sistemas, motores de reserva, sitios web, canales de venta y materiales de mercadeo".

También indica que "todas las futuras reservas y coordinaciones con huéspedes serán atendidas directamente por los respectivos propietarios de los hoteles y/o las entidades operativas locales. Les rogamos que contacten directamente al propietario del hotel aplicable o a los representantes locales en caso de que se requiera cualquier coordinación operativa o asistencia".

La hotelera solicita la cooperación de las agencias "para asegurar que esta transición se implemente de la manera más ágil y ordenada posible".

El anuncio se produce la misma semana en que la cadena reabrió tres de sus instalaciones en Varadero, luego de meses cerradas, con la intención de comercializarlas durante el verano y a pesar del derrumbe del turismo extranjero a la Isla.

Blue Diamond Resorts ha tenido un ritmo creciente de firma de contratos de administración en Cuba, con miles de habitaciones orientadas fundamentalmente al mercado canadiense, el principal emisor a la Isla. Tiene acuerdos con las empresas estatales Gaviota (de GAESA), Cubanacán y Gran Caribe (ambas del Ministerio de Turismo).

Después de la pandemia, la firma consiguió la administración exclusiva del destino turístico de cayo Largo del Sur, sobre el que tiene atribuciones que ninguna otra empresa extranjera del sector posee en Cuba.

FUENTE: Diario de CUba