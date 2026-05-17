domingo 17  de  mayo 2026
RECITAL

Laura Pauisi vuelve a Miami fiel a su estilo vocal sólido y expresivo

La intérprete italiana ofreció tres horas de recital y cerca de 40 canciones, entre fragmentos y canciones completas, para intercalar temas de su disco en español Yo Canto 2

Laura Pausini, en Miami, 16 de mayo de 2026.

Laura Pausini, en Miami, 16 de mayo de 2026.

Nicolás Loretucci / Gente Music
Laura Pausini, en Miami, 16 de mayo de 2026.

Laura Pausini, en Miami, 16 de mayo de 2026.

Nicolás Loretucci / Gente Music
Público, Laura Pausini, en Miami, 16 de mayo de 2026.

Público, Laura Pausini, en Miami, 16 de mayo de 2026.

Nicolás Loretucci / Gente Music
Laura Pausini, en Miami, 16 de mayo de 2026.

Laura Pausini, en Miami, 16 de mayo de 2026.

Nicolás Loretucci / Gente Music
Laura Pausini, en Miami, 16 de mayo de 2026.

Laura Pausini, en Miami, 16 de mayo de 2026.

Nicolás Loretucci / Gente Music
Camila Cabello y Laura Pausini, en Miami, 16 de mayo de 2026.

Camila Cabello y Laura Pausini, en Miami, 16 de mayo de 2026.

Nicolás Loretucci / Gente Music
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Posicionada aún en la cima de una carrera artística que ya suma 33 años, la intérprete italiana Laura Pausini volvió a demostrar que tiene admiradores para llenar el coliseo de la NBA en Miami.

Pausini trajo su gira internacional Yo Canto World Tour a Miami el 16 de mayo, cuando celebraba su 52 cumpleaños, e inició su presentación precisamente con el tema Yo Canto, con música del italiano Riccardo Cocciante, que resultó ser un calentamiento vocal.

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Tres horas de recital y cerca de 40 canciones, entre fragmentos y canciones completas, para intercalar temas de su disco en español Yo Canto 2, en el que hace un homenaje a compositores iberoamericanos, como Gloria Estefan (Oye mi canto), Mecano (Hijo de la luna) y Violeta Parra (Gracias a la vida).

Sin embargo, la algarabía mayor del público ocurrió cuando la intérprete italiana optó por sus grandes éxitos. Temas tan populares como Se fue, Amores extraños o Víveme que fueron, y son, tan sonados en italiano como en español.

Vale destacar la escenografía, la producción de luces, imágenes digitales y efectos secundarios que secundaron la interpretación vocal con una pantalla gigante central de unos 15 metros de ancho y dos a cada lado de aproximadamente cinco metros que proyectaron imágenes de la cantante, músicos, coro acompañante y público.

Pausini fue acompañada por una banda musical, con batería, guitarras, teclados y sección rítmica, entre quienes destacó Paolo Carta, músico, productor, director musical, arreglista y esposo de la cantante.

Un coro de voces mixtas, que acompañó la mayor parte de las canciones interpretadas, electrizó a la audiencia con temas como Oye mi canto (Glorida Estefan), La vida es un carnaval (popularizada por Celia Cruz) e incluso una estrofa de Nuestro día ya viene llegando, de Willy Chirino, que no figura en ninguno de los dos discos Yo Canto y fue entendida como un claro guiño a los cubanos en Miami.

La cantante acostumbra a presentar un invitado al escenario para cantar a dúo y está vez convidó a la cubanoamericana Camila Cabello para interpretar juntas Víveme, que fue grabada como parte del álbum Escucha de Pausini en 2004.

La Pausini también interpretó algunas canciones en italiano, entre las que destacó 16 marzo, del cantautor italiano Achilles Lauro, que se encontraba en el público y fue proyectado en las grandes pantallas.

Otra canción interpretada en italiano que llamó la atención fue Il cielo in una stanza, compuesta por Gino Paoli y popularizada por la inconfundible Mina en 1960, que si bien puso a prueba la interpretación vocal de Pausini resultó ser cuando menos admirable.

Laura Pausini es una artista enormemente respetada tanto en Iberoamérica como en Italia, pero también es cierto que recibe críticas frecuentes por parte de ciertos sectores de la prensa italiana por su estilo musical que es a veces calificado de “demasiado melódico”, “comercial” o “dramático”.

No obstante, fiel a su estilo vocal, sólido y expresivo, más orientado a conmover al público que a exhibir técnicas puras; Laura Pausini volvió a hacer patente en Miami su aval pop romántico y contemporáneo, en el que denota influencias modernas y electrónicas e incluso rock.

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