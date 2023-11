AP Foto/Jae C. Hong

MIAMI -. LeBron James no pudo evitar notar el nuevo piso en Miami el lunes, el que tenía la palabra “Cultura” escrita en la mitad de la cancha y con el largo mantra del presidente del equipo, Pat Riley, pintado en cada una de las calles.

James y Los Angeles Lakers fueron los primeros oponentes en llegar a la nueva cancha, y realizaron su visita anual a Miami para un concurso el lunes por la noche. La cancha es parte del esquema de marketing principal del equipo para 2023-24, con planes que exigen que el Heat use el nuevo piso y los uniformes con "Cultura" en el frente varias veces durante la temporada.

James hizo un viaje al pasado el lunes, cuando se le preguntó sobre la cancha y reflexionó sobre sus cuatro temporadas con Miami, un lapso que lo llevó a cuatro viajes a las Finales de la NBA, junto con los primeros dos de sus cuatro títulos de la NBA. En aquel entonces, “cultura” era una filosofía y una palabra de moda de Heat; no se salpicó en las camisas hasta años más tarde.

"Realmente no hablamos mucho de eso", dijo James. “Fue simplemente que entras y trabajas, y el producto de cuánto pusiste en el trabajo iba a dar sus frutos en la cancha”.

El mantra – “el equipo más trabajador, mejor condicionado, más profesional, desinteresado, más duro, más malo y más desagradable de la NBA” – ha sido el núcleo de lo que Riley ha pasado casi 30 años construyendo y cultivando en Miami.

"Sabes, creo que todos los que están afuera probablemente lo escuchen tanto, que probablemente estén cansados de escucharlo", dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra, sobre el credo de la 'cultura'. “Pero no nos importa. Tienes que defender algo y nosotros lo defendemos”.

Fue en el verano de 2010 cuando el Heat encontró la manera de traer a James y Chris Bosh a Miami para jugar junto a Dwyane Wade. Spoelstra, uno de los entrenadores más nuevos de la liga en ese momento, todavía entrena al Heat, y su mandato actual es ahora el segundo más largo con un equipo en la NBA, solo detrás de Gregg Popovich de San Antonio.

Similitudes entre LeBron James y la dirección de Miami

Para James, esa es la cultura (cómo Riley, Spoelstra, el socio gerente general Micky Arison, el gerente general Andy Elisburg y muchos otros altos ejecutivos) estaban en Miami mucho antes de que él llegara, y permanecen allí.

"Además de San Antonio, los Pittsburgh Steelers y los New England Patriots, creo que esas son las únicas franquicias que se puede decir que tienen la misma estabilidad que el Miami Heat", dijo James.

Y James todavía ve paralelos entre la forma en que piensa y la forma en que piensa Riley.

“Riles siempre habló de mantener lo principal como lo principal”, dijo James. "Y eso es lo que siempre ha sido para mí".

James pasó sus primeras siete temporadas en la NBA en Cleveland. Dejó Miami en 2014 para regresar a Cleveland, ganó un título allí en 2016 y está en su sexta temporada con los Lakers. Ganó un título allí, contra Miami en 2020 en la burbuja, además superó a Kareem Abdul-Jabbar la temporada pasada como máximo anotador de todos los tiempos de la NBA y ahora es el jugador activo de mayor edad de la liga.

“Tenía 25 años cuando llegué aquí. Todavía soy un niño, a pesar de que ya tenía siete años. Aún soy un niño”, dijo James después de la práctica de tiro del lunes en el estadio del Heat, donde algún día se retirará su número. “Vine aquí por una razón y sólo una: ganar campeonatos. Ese era mi único objetivo. Esa es la única razón por la que me uní a D-Wade y Bosh, porque sentí que no podía hacerlo en Cleveland. Traté de reclutar muchachos para que vinieran a Cleveland, traté de ir a ayudar arriba, pero no sucedió. Entonces tuve la oportunidad de ser agente libre e hice lo que pensé que era mejor para mi carrera”.

